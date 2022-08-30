18:31 30.08.2022 (обновлено: 20:11 30.08.2022)
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над сторонниками российской спецоперации
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкВход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке
Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 30 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над теми, кто поддерживает действия России на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Транспарант, заклеенный пленкой, разместили на углу Пятой авеню и 68-й улицы. На нем изображен человек в желто-голубой одежде, нападающий с ножом на другого. Краткий текст, написанный от имени неких "рейв-партизан", содержит угрозы. Недалеко от этого района, на 67-й авеню, располагается постоянное представительство России при ООН.
Как рассказали агентству в пресс-службе полиции Нью-Йорка, они не получали обращений по поводу этого инцидента, в противном случае "было бы запущено расследование".
При этом в российском консульстве, расположенном на 91-й авеню, также сообщили, что не видели подобных плакатов.
"С самого начала событий (специальной военной операции России на Украине. — Прим. ред.) у нас никаких плакатов не появлялось. У нас регулярно проходят антироссийские пикеты, но больше ничего такого", — заявил представитель дипмиссии, добавив, что участники митингов не угрожают сотрудникам консульства.
Он отметил, что у ведомства постоянно дежурит полиция.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.