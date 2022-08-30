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В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации - РИА Новости, 30.08.2022
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В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации - РИА Новости, 30.08.2022
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над теми, кто поддерживает действия России на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:31
2022-08-30T20:11
в мире
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 30 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над теми, кто поддерживает действия России на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Транспарант, заклеенный пленкой, разместили на углу Пятой авеню и 68-й улицы. На нем изображен человек в желто-голубой одежде, нападающий с ножом на другого. Краткий текст, написанный от имени неких "рейв-партизан", содержит угрозы. Недалеко от этого района, на 67-й авеню, располагается постоянное представительство России при ООН.Как рассказали агентству в пресс-службе полиции Нью-Йорка, они не получали обращений по поводу этого инцидента, в противном случае "было бы запущено расследование".При этом в российском консульстве, расположенном на 91-й авеню, также сообщили, что не видели подобных плакатов. Он отметил, что у ведомства постоянно дежурит полиция.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220823/kipr-1811550681.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), украина, оон, владимир путин
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Украина, ООН, Владимир Путин
18:31 30.08.2022 (обновлено: 20:11 30.08.2022)
 
В Нью-Йорке появился плакат с угрозами в адрес сторонников спецоперации

В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над сторонниками российской спецоперации

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкВход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке
Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Джина Мун
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Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 30 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке появился плакат с угрозами расправы над теми, кто поддерживает действия России на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Транспарант, заклеенный пленкой, разместили на углу Пятой авеню и 68-й улицы. На нем изображен человек в желто-голубой одежде, нападающий с ножом на другого. Краткий текст, написанный от имени неких "рейв-партизан", содержит угрозы. Недалеко от этого района, на 67-й авеню, располагается постоянное представительство России при ООН.
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Как рассказали агентству в пресс-службе полиции Нью-Йорка, они не получали обращений по поводу этого инцидента, в противном случае "было бы запущено расследование".
При этом в российском консульстве, расположенном на 91-й авеню, также сообщили, что не видели подобных плакатов.
"С самого начала событий (специальной военной операции России на Украине. — Прим. ред.) у нас никаких плакатов не появлялось. У нас регулярно проходят антироссийские пикеты, но больше ничего такого", — заявил представитель дипмиссии, добавив, что участники митингов не угрожают сотрудникам консульства.
Он отметил, что у ведомства постоянно дежурит полиция.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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