https://ria.ru/20220830/pesok-1813183293.html

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 30.08.2022

Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово

Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Одинцово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:39

2022-08-30T15:39

2022-08-30T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

происшествия

министерство экологии и природопользования московской области

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Одинцово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.В ходе работ инспекторы выявили нарушения при ведении работ по благоустройству в поселке санатория имени Герцена."Собственник земель не был извещен о том, что на его участке ведется недродобыча. В результате было незаконно извлечено почти 5 тысяч кубометров песка, повреждено порядка 2400 квадратных метров почвы. Рассчитанный ущерб от незаконного недропользования составил 2,4 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения этой суммы", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.

https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), происшествия, министерство экологии и природопользования московской области