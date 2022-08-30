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Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 30.08.2022
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово
Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Одинцово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:39
2022-08-30T15:39
2022-08-30T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство экологии и природопользования московской области
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Незаконную добычу песка выявили на территории городского округа Одинцово Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.В ходе работ инспекторы выявили нарушения при ведении работ по благоустройству в поселке санатория имени Герцена."Собственник земель не был извещен о том, что на его участке ведется недродобыча. В результате было незаконно извлечено почти 5 тысяч кубометров песка, повреждено порядка 2400 квадратных метров почвы. Рассчитанный ущерб от незаконного недропользования составил 2,4 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения этой суммы", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), происшествия, министерство экологии и природопользования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство экологии и природопользования Московской области