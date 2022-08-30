https://ria.ru/20220830/perevorot-1813222818.html

В Белоруссии попросили дать по 12 лет колонии фигурантам дела о перевороте

В Белоруссии попросили дать по 12 лет колонии фигурантам дела о перевороте - РИА Новости, 30.08.2022

В Белоруссии попросили дать по 12 лет колонии фигурантам дела о перевороте

Гособвинение просит назначить основным обвиняемым по делу о заговоре для захвата госвласти в Белоруссии Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:17

2022-08-30T17:17

2022-08-30T17:24

в мире

белоруссия

минский областной суд

минск

александр лукашенко

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943793_0:80:1209:760_1920x0_80_0_0_20515c967e675c9aa3169f0403a84143.jpg

МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Гособвинение просит назначить основным обвиняемым по делу о заговоре для захвата госвласти в Белоруссии Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима, передаёт корреспондент РИА Новости.Прокурор заявил, что считает вину фигурантов дела доказанной в ходе судебного заседания. В частности, гособвинитель попросил суд признать Зенковича виновным в заговоре с целью захвата госвласти, в руководстве экстремистским формированием, в призывах через интернет к захвату власти и действиям во вред нацбезопасности, а также в разжигании социальной вражды."По совокупности преступлений... прошу окончательно назначить Зенковичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима", - сказал он.Гособвинитель также заявил в суде, что считает обязательства обвиняемого Зенковича выполненными, эти обязательства были предусмотрены заключенным им досудебным соглашением со следствием при предъявлении обвинения.Прокурор попросил суд признать Федуту и Костусева виновными в заговоре и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Ещё двух фигурантов дела гособвинение попросило признать виновными в грубом нарушении общественного порядка и назначить наказание в 3 года колонии общего режима.Как заявил гособвинитель, обвиняемый Зенкович в 2020-2021 годах выступил организатором заговора с целью захвата госвласти, руководил преступной деятельностью заговорщиков, нашел средства и орудия для захвата власти неконституционным путем. По его словам, целью заговора было отстранение от власти президента, вплоть до его физического устранения, захват зданий госорганов, СМИ, блокировка Минска, незаконное лишение свободы должностных лиц. Основная роль в этих действиях отводилась представителям армии, которые должны были перейти на сторону заговорщиков, и радикальным лицам. Заговор родился на основании договоренности с живущим в США и не задержанным белорусскими правоохранителями Дмитрием Щигельским, что смена власти в Белоруссии возможна только силовым путем. По словам прокурора, в Белоруссии предлагалось ввести форму госуправления "коллективный президент" из семи представителей заговорщиков до выборов.Гособвинитель заявил, что, будучи в Белоруссии, Зенкович пытался привлечь на свою сторону военных и достиг соглашения с Иваном Журавским, который представился членом Генштаба вооруженных сил Белоруссии, а в действительности являлся участником оперативного эксперимента, выполняя задание органов госбезопасности. Зенкович, по его данным, передал Журавскому более 16 тысяч долларов для заговорщиков из числа армии.Прокурор добавил, что позже Зенкович привлек в число заговорщиков иных лиц, включая политолога Федуту и политика Костусева, проводил онлайн-встречи с заговорщиками. Костусев собрал для использования заговорщиками информацию о социально-экономической напряженности в белорусском обществе, а Федута подготовил ряд материалов, которые легли в основу программы заговорщиков для объединения оппозиционных сил и достижения целей заговора, вёл поиск финансирования, в частности, предлагал заговорщикам обратиться за финансированием к крупному российскому бизнесу. Федута и Зенкович в Москве также приняли участие во встрече с Журавским и сопровождавшим его лицом из числа сотрудников органов госбезопасности.По словам прокурора, Ольга Голубович и Денис Кравчук, проходящие по делу, не были посвящены в заговор, но содействовали Зенковичу в передаче денег Журавскому и иным лицам, что послужило основанием для объединения их уголовных дел с делом заговорщиков.Генпрокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению юриста Юрия Зенковича, имеющего также гражданство США, политолога Александра Федуты и лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Зенкович признал полностью вину. Федута признал вину частично - в участии в заговоре, Костусев вину не признал. Минский областной суд 29 июля приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре с целью захвата власти.

https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813165723.html

https://ria.ru/20220808/zagovor-1807964752.html

https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813194860.html

белоруссия

минск

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минский областной суд, минск, александр лукашенко, сша