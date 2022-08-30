Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/pentagon-1813137205.html
СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов
СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов
Министерство обороны США признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении, сообщает газета... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:02
2022-08-30T14:05
в мире
министерство обороны сша
россия
украина
херсонская область
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны США признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика."Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточен ли нынешний военный потенциал Украины для достижения значительных успехов", - пишет газета со ссылкой на чиновника министерства обороны США.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, россия, украина, херсонская область , владимир зеленский
В мире, Министерство обороны США, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский
14:02 30.08.2022 (обновлено: 14:05 30.08.2022)
 
СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов

NYT: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для значительных успехов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны США признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.
"Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточен ли нынешний военный потенциал Украины для достижения значительных успехов", - пишет газета со ссылкой на чиновника министерства обороны США.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:04
В США призвали Зеленского понять простую вещь
 
В миреМинистерство обороны СШАРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала