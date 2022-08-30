https://ria.ru/20220830/pentagon-1813137205.html

СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов

СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: Пентагон признает, что у ВСУ вряд ли есть потенциал для успехов

Министерство обороны США признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении, сообщает газета... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:02

2022-08-30T14:02

2022-08-30T14:05

в мире

министерство обороны сша

россия

украина

херсонская область

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны США признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика."Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточен ли нынешний военный потенциал Украины для достижения значительных успехов", - пишет газета со ссылкой на чиновника министерства обороны США.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

россия

украина

херсонская область

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны сша, россия, украина, херсонская область , владимир зеленский