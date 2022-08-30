Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине
Святой Престол объяснил позицию папы Франциска по конфликту на Украине
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
ВАТИКАН, 30 авг – РИА Новости. Заявления папы Римского в связи с конфликтом на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию, говорится в сообщении службы печати Святого престола.
"Цель этих выступлений – призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям по восстановлению мира. Неоднократно, а также и в последние дни, возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким выступлениям", - заявили в Ватикане.
"В связи с этим мы подчеркиваем, что слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию. Что касается широкомасштабной войны на Украине… то заявления папы Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", - заявила пресс-служба Святого престола.
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Заявление Ватикана последовало после того, как на прошлой неделе МИД Украины пригласил дипломатического посланника папы Римского Франциска в связи со словами понтифика об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Папа Римский на всеобщей аудиенции выразил сожаление в связи с ее гибелью, отметив, что "за войну платят невинные".
В МИД апостольскому нунцию на Украине Висвальдасу Кульбокасу заявили, что Украина "глубоко разочарована словами понтифика". Там также выразили непонимание из-за того, что папа Римский решил упомянуть "смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения". МИД Украины надеется, что понтифик будет избегать в дальнейшем "несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе".
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.