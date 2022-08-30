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Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220830/papa-1813175636.html
Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине
Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине
Заявления папы Римского в связи с конфликтом на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию, говорится в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:13
2022-08-30T15:13
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
украина
ватикан
россия
дарья дугина
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ВАТИКАН, 30 авг – РИА Новости. Заявления папы Римского в связи с конфликтом на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию, говорится в сообщении службы печати Святого престола.В нем отмечается, что папа Римский и другие представители Ватикана многократно высказались относительно боевых действий на Украине."Цель этих выступлений – призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям по восстановлению мира. Неоднократно, а также и в последние дни, возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким выступлениям", - заявили в Ватикане."В связи с этим мы подчеркиваем, что слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию. Что касается широкомасштабной войны на Украине… то заявления папы Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", - заявила пресс-служба Святого престола.Заявление Ватикана последовало после того, как на прошлой неделе МИД Украины пригласил дипломатического посланника папы Римского Франциска в связи со словами понтифика об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Папа Римский на всеобщей аудиенции выразил сожаление в связи с ее гибелью, отметив, что "за войну платят невинные".В МИД апостольскому нунцию на Украине Висвальдасу Кульбокасу заявили, что Украина "глубоко разочарована словами понтифика". Там также выразили непонимание из-за того, что папа Римский решил упомянуть "смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения". МИД Украины надеется, что понтифик будет избегать в дальнейшем "несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе".Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807757040.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794986799.html
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, украина, ватикан, россия, дарья дугина
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Украина, Ватикан, Россия, Дарья Дугина
15:13 30.08.2022
 
Ватикан объяснил заявления папы Франциска по Украине

Святой Престол объяснил позицию папы Франциска по конфликту на Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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ВАТИКАН, 30 авг – РИА Новости. Заявления папы Римского в связи с конфликтом на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию, говорится в сообщении службы печати Святого престола.
В нем отмечается, что папа Римский и другие представители Ватикана многократно высказались относительно боевых действий на Украине.
"Цель этих выступлений – призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям по восстановлению мира. Неоднократно, а также и в последние дни, возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким выступлениям", - заявили в Ватикане.
"В связи с этим мы подчеркиваем, что слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию. Что касается широкомасштабной войны на Украине… то заявления папы Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", - заявила пресс-служба Святого престола.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
6 августа, 17:51Религия
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев
Заявление Ватикана последовало после того, как на прошлой неделе МИД Украины пригласил дипломатического посланника папы Римского Франциска в связи со словами понтифика об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Папа Римский на всеобщей аудиенции выразил сожаление в связи с ее гибелью, отметив, что "за войну платят невинные".
В МИД апостольскому нунцию на Украине Висвальдасу Кульбокасу заявили, что Украина "глубоко разочарована словами понтифика". Там также выразили непонимание из-за того, что папа Римский решил упомянуть "смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения". МИД Украины надеется, что понтифик будет избегать в дальнейшем "несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе".
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 09:11Специальная военная операция на Украине
Россия приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийУкраинаВатиканРоссияДарья Дугина
 
 
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