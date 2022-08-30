https://ria.ru/20220830/pakistan-1813284592.html
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек - РИА Новости, 30.08.2022
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек
Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:50
2022-08-30T22:50
2022-08-30T22:52
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар."Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 миллионов человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены. Более 1 миллиона домов полностью или частично разрушены. Погибли более 700 тысяч голов скота", - сказал он по видеосвязи из Пакистана.На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие государства и международные организации оказать всю возможную помощь. За последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
22:50 30.08.2022 (обновлено: 22:52 30.08.2022)
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек
В Пакистане из-за наводнений погибло более 1100 человек
ООН, 30 авг – РИА Новости. Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар.
"Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 миллионов человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены. Более 1 миллиона домов полностью или частично разрушены. Погибли более 700 тысяч голов скота", - сказал он по видеосвязи из Пакистана.
На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие государства и международные организации оказать всю возможную помощь. За последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.