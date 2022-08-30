https://ria.ru/20220830/pakistan-1813284592.html

В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек

В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек - РИА Новости, 30.08.2022

В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек

Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:50

2022-08-30T22:50

2022-08-30T22:52

в мире

пакистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812692572_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_307be7b88f33dacbdd7af8166d5ca163.jpg

ООН, 30 авг – РИА Новости. Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар."Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 миллионов человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены. Более 1 миллиона домов полностью или частично разрушены. Погибли более 700 тысяч голов скота", - сказал он по видеосвязи из Пакистана.На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие государства и международные организации оказать всю возможную помощь. За последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.

https://ria.ru/20220821/navodnenie-1811104497.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, пакистан