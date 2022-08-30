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В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек - РИА Новости, 30.08.2022
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В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек - РИА Новости, 30.08.2022
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек
Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:50
2022-08-30T22:52
в мире
пакистан
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар."Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 миллионов человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены. Более 1 миллиона домов полностью или частично разрушены. Погибли более 700 тысяч голов скота", - сказал он по видеосвязи из Пакистана.На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие государства и международные организации оказать всю возможную помощь. За последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
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Ангелина Орехова
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
22:50 30.08.2022 (обновлено: 22:52 30.08.2022)
 
В Пакистане из-за наводнений погибло более тысячи человек

В Пакистане из-за наводнений погибло более 1100 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadПоследствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан
Последствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Последствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Наводнения в Пакистане унесли жизни более чем 1100 человек, более 1600 получили телесные повреждения, сообщил на брифинге официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар.
"Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 миллионов человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены. Более 1 миллиона домов полностью или частично разрушены. Погибли более 700 тысяч голов скота", - сказал он по видеосвязи из Пакистана.
На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие государства и международные организации оказать всю возможную помощь. За последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра.
Последствия наводнения к югу от Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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