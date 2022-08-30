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В США умер первый пациент с оспой обезьян
В США умер первый пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 30.08.2022
В США умер первый пациент с оспой обезьян
Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:36
2022-08-30T18:36
2022-08-30T18:36
в мире
здоровье - общество
сша
оспа обезьян
техас
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь.По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом."Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сказано в пресс-релизе. Техасские власти говорят, что это первый подобный случай на территории штата. Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян – первая в стране.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, сша, оспа обезьян, техас, хьюстон
В мире, Здоровье - Общество, США, Оспа обезьян, Техас, Хьюстон
В США умер первый пациент с оспой обезьян
Власти штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, болевшего оспой обезьян
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь.
По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон
, с ослабленным иммунитетом.
"Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сказано в пресс-релизе. Техасские власти говорят, что это первый подобный случай на территории штата. Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян – первая в стране.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.