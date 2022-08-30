Рейтинг@Mail.ru
В США умер первый пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ospa-1813248532.html
В США умер первый пациент с оспой обезьян
В США умер первый пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 30.08.2022
В США умер первый пациент с оспой обезьян
Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:36
2022-08-30T18:36
в мире
здоровье - общество
сша
оспа обезьян
техас
хьюстон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь.По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом."Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сказано в пресс-релизе. Техасские власти говорят, что это первый подобный случай на территории штата. Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян – первая в стране.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
сша
техас
хьюстон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, сша, оспа обезьян, техас, хьюстон
В мире, Здоровье - Общество, США, Оспа обезьян, Техас, Хьюстон
18:36 30.08.2022
 
В США умер первый пациент с оспой обезьян

Власти штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, болевшего оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь.
По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом.
"Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сказано в пресс-релизе. Техасские власти говорят, что это первый подобный случай на территории штата. Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян – первая в стране.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
Посмотреть
 
В миреЗдоровье - ОбществоСШАОспа обезьянТехасХьюстон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала