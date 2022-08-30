https://ria.ru/20220830/ospa-1813248532.html

В США умер первый пациент с оспой обезьян

В США умер первый пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 30.08.2022

В США умер первый пациент с оспой обезьян

Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:36

2022-08-30T18:36

2022-08-30T18:36

в мире

здоровье - общество

сша

оспа обезьян

техас

хьюстон

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Власти американского штата Техас сообщили о первой в США смерти человека, страдавшего от оспы обезьян, и выясняют, какую роль сыграла болезнь.По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис, в состав которого входит город Хьюстон, с ослабленным иммунитетом."Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян", - сказано в пресс-релизе. Техасские власти говорят, что это первый подобный случай на территории штата. Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян – первая в стране.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

сша

техас

хьюстон

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, сша, оспа обезьян, техас, хьюстон