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Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали - РИА Новости, 30.08.2022
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
2022-08-30T14:00
2022-08-30T14:00
2022-08-30T14:26
истории.doc
подкаст
медали
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Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
audio/mpeg
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем, где до 10 октября можно посмотреть драгоценные ордена стран мира на выставке "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, медали, аудио
Истории.doc, Подкаст, медали
14:00 30.08.2022 (обновлено: 14:26 30.08.2022)
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?