Рейтинг@Mail.ru
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220830/ordena-1813060856.html
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали - РИА Новости, 30.08.2022
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
2022-08-30T14:00
2022-08-30T14:26
истории.doc
подкаст
медали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813059998_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c4bc61d1ecfb4afbff534844af9feb68.jpg
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
audio/mpeg
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем, где до 10 октября можно посмотреть драгоценные ордена стран мира на выставке "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея"‎.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813059998_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_876d2f26b1842a03bcb10d36b27a7507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, медали, аудио
Истории.doc, Подкаст, медали
14:00 30.08.2022 (обновлено: 14:26 30.08.2022)
 

Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали

Истории.doc
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
14:00
Читать ria.ru в
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем, где до 10 октября можно посмотреть драгоценные ордена стран мира на выставке "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея"‎.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docПодкастмедали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала