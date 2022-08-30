12:33 30.08.2022 (обновлено: 12:43 30.08.2022)
В Кремле заверили, что спецоперация на Украине идет по плану
Пресс-секретарь Путина Песков: спецоперация на Украине идет методично и по плану
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что Украина вернет территории, которые она считает своими.
"Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопросы о том, обеспокоена ли Москва заявлениями Зеленского и как Кремль может прокомментировать его слова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".