https://ria.ru/20220830/operatsiya-1813106825.html

В Кремле заверили, что спецоперация на Украине идет по плану

В Кремле заверили, что спецоперация на Украине идет по плану - РИА Новости, 30.08.2022

В Кремле заверили, что спецоперация на Украине идет по плану

Спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:33

2022-08-30T12:33

2022-08-30T12:43

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808552870_0:35:845:510_1920x0_80_0_0_812a102b5f0117ff7ad57394edbeb6da.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что Украина вернет территории, которые она считает своими."Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопросы о том, обеспокоена ли Москва заявлениями Зеленского и как Кремль может прокомментировать его слова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220830/proval-1813045900.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, дмитрий песков