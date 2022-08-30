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ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия - РИА Новости, 30.08.2022
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:14
2022-08-30T20:14
2022-08-30T20:33
юнеско
украина
одесса
киев
одри азуле
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.О решении властей Украины добиваться включения Одессы в список Всемирного наследия объявил министр культуры страны Александр Ткаченко, который во вторник встречался с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в парижской штаб-квартире организации."По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки и обеспечения возможности экстренно рассмотреть украинскую номинацию странами, входящими в состав комитета Всемирного наследия", - говорится в коммюнике организации.Как отмечается, комитет также рекомендовал добавить уже признанные всемирным наследием объекты Киева и Львова в список культурного наследия, находящегося под угрозой.
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юнеско, украина, одесса, киев, одри азуле
ЮНЕСКО, Украина, Одесса, Киев, Одри Азуле
20:14 30.08.2022 (обновлено: 20:33 30.08.2022)
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО поддержала заявку Украины о включении центра Одессы в список Всемирного наследия