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ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия - РИА Новости, 30.08.2022
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ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия - РИА Новости, 30.08.2022
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:14
2022-08-30T20:33
юнеско
украина
одесса
киев
одри азуле
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.О решении властей Украины добиваться включения Одессы в список Всемирного наследия объявил министр культуры страны Александр Ткаченко, который во вторник встречался с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в парижской штаб-квартире организации."По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки и обеспечения возможности экстренно рассмотреть украинскую номинацию странами, входящими в состав комитета Всемирного наследия", - говорится в коммюнике организации.Как отмечается, комитет также рекомендовал добавить уже признанные всемирным наследием объекты Киева и Львова в список культурного наследия, находящегося под угрозой.
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юнеско, украина, одесса, киев, одри азуле
ЮНЕСКО, Украина, Одесса, Киев, Одри Азуле
20:14 30.08.2022 (обновлено: 20:33 30.08.2022)
 
ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО поддержала заявку Украины о включении центра Одессы в список Всемирного наследия

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.
О решении властей Украины добиваться включения Одессы в список Всемирного наследия объявил министр культуры страны Александр Ткаченко, который во вторник встречался с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в парижской штаб-квартире организации.
"По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки и обеспечения возможности экстренно рассмотреть украинскую номинацию странами, входящими в состав комитета Всемирного наследия", - говорится в коммюнике организации.
Как отмечается, комитет также рекомендовал добавить уже признанные всемирным наследием объекты Киева и Львова в список культурного наследия, находящегося под угрозой.
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ЮНЕСКОУкраинаОдессаКиевОдри Азуле
 
 
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