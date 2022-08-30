https://ria.ru/20220830/odessa-1813267063.html

ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия - РИА Новости, 30.08.2022

ЮНЕСКО поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:14

2022-08-30T20:14

2022-08-30T20:33

юнеско

украина

одесса

киев

одри азуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812183949_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_8e7e5227cd3d22ed87265b857fa08be7.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия.О решении властей Украины добиваться включения Одессы в список Всемирного наследия объявил министр культуры страны Александр Ткаченко, который во вторник встречался с главой ЮНЕСКО Одри Азуле в парижской штаб-квартире организации."По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки и обеспечения возможности экстренно рассмотреть украинскую номинацию странами, входящими в состав комитета Всемирного наследия", - говорится в коммюнике организации.Как отмечается, комитет также рекомендовал добавить уже признанные всемирным наследием объекты Киева и Львова в список культурного наследия, находящегося под угрозой.

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

украина

одесса

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юнеско, украина, одесса, киев, одри азуле