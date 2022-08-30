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В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома

В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома - РИА Новости, 30.08.2022

В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждены два жилых дома, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:15

2022-08-30T15:15

2022-08-30T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

украина

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ХЕРСОН, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждены два жилых дома, сообщили РИА Новости в местной администрации."Два жилых дома пострадали после обстрела со стороны Украины, на перекрестке Днепровского проспекта и улицы Некрасова", - сказал представитель администрации Новой Каховки.Прошедшей ночью удары были нанесены по Каховской ГЭС и частному сектору, идет восстановление нарушенного электро- и газоснабжения западной части города. Обстрел украинскими войсками Новой Каховки привел к полному разрушению пяти частных домовладений, повреждению еще 20, на город за последние два дня упало около сотни ракет, сообщал ранее глава администрации города Владимир Леонтьев.

https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html

новая каховка

украина

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Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке По Новой Каховке в Херсонской области за последние 2 дня попали около 100 украинских ракет, полностью разрушены 5 домов, повреждены еще 20, сообщили местные власти. 2022-08-30T15:15 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, украина