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В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома
В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома - РИА Новости, 30.08.2022
В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждены два жилых дома, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:15
2022-08-30T15:15
2022-08-30T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
украина
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ХЕРСОН, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждены два жилых дома, сообщили РИА Новости в местной администрации."Два жилых дома пострадали после обстрела со стороны Украины, на перекрестке Днепровского проспекта и улицы Некрасова", - сказал представитель администрации Новой Каховки.Прошедшей ночью удары были нанесены по Каховской ГЭС и частному сектору, идет восстановление нарушенного электро- и газоснабжения западной части города. Обстрел украинскими войсками Новой Каховки привел к полному разрушению пяти частных домовладений, повреждению еще 20, на город за последние два дня упало около сотни ракет, сообщал ранее глава администрации города Владимир Леонтьев.
https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html
новая каховка
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Последствия обстрела ВСУ в Новой Каховке
По Новой Каховке в Херсонской области за последние 2 дня попали около 100 украинских ракет, полностью разрушены 5 домов, повреждены еще 20, сообщили местные власти.
2022-08-30T15:15
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PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Украина
15:15 30.08.2022 (обновлено: 16:04 30.08.2022)
В Новой Каховке обстрелами ВСУ серьезно повредило два дома
Власти Новой Каховки заявили о серьезных повреждениях двух жилых домов после обстрелов ВСУ