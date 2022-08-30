https://ria.ru/20220830/obstrely-1813052181.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:13

2022-08-30T07:13

2022-08-30T07:36

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 6.23 - н.п. Георгиевка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.30 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.42 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.28 накануне украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее в Telegram-канале сообщил, что во время обстрела Ленинского района города в 5.45 снаряды попали в Центр славянской культуры.

https://ria.ru/20220830/zapad-1813047903.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика