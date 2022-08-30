07:13 30.08.2022 (обновлено: 07:36 30.08.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, включая Донецк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 6.23 - н.п. Георгиевка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.30 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.42 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство заявило, что в 22.28 накануне украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее в Telegram-канале сообщил, что во время обстрела Ленинского района города в 5.45 снаряды попали в Центр славянской культуры.