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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/obstrely-1813052181.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T07:13
2022-08-30T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 6.23 - н.п. Георгиевка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.30 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.42 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.28 накануне украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее в Telegram-канале сообщил, что во время обстрела Ленинского района города в 5.45 снаряды попали в Центр славянской культуры.
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
07:13 30.08.2022 (обновлено: 07:36 30.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, включая Донецк

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 6.23 - н.п. Георгиевка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.30 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.42 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство заявило, что в 22.28 накануне украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее в Telegram-канале сообщил, что во время обстрела Ленинского района города в 5.45 снаряды попали в Центр славянской культуры.
Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
04:18Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области назвали Запад ответственным за обстрелы региона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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