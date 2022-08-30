https://ria.ru/20220830/obstrel-1813263861.html

Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк

Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк

Украинские войска во вторник за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:00

2022-08-30T20:00

2022-08-30T20:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.52 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 18.25 мск украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, сцкк, донецк (днр), нато, украина, донецкая народная республика