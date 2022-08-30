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Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками" - РИА Новости, 30.08.2022
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Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками"
Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками" - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками"
Украинские боевики вновь стали обстреливать населенные пункты ДНР снарядами РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:12
2022-08-30T16:12
в мире
донбасс
донецкая народная республика
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики вновь стали обстреливать населенные пункты ДНР снарядами РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Хотел бы еще отметить, что каждый день сейчас опять начали применять "Ураганы", которые начинены противопехотными минами, так называемыми "Лепесток", - сообщил он.По его словам, у этих "Лепестков" первых версий нет механизма самоликвидации, поэтому они могут представлять опасность долгое время."Эти мины могут лежать годами, и ничего с ними не произойдет. В результате подрыва только на этих минах среди гражданского населения, еще раз подчеркиваю, на данный момент 58 человек пострадало, трое из них - дети. Сила взрыва взрослому человеку отрывает ногу, поэтому это оружие бесчеловечно. Сейчас в большом количестве опять начинают их раскидывать", - пояснил Басурин.По его информации, до начала спецоперации на Украине было 90 ракет к "Урагану" с минами "Лепесток". Применено по территории Донбасса - более 40 таких ракет, по две-три ракеты за обстрел. В одной ракете к "Урагану" - 315 "Лепестков", указал Басурин.
https://ria.ru/20220827/miny-1812554693.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, эдуард басурин
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Эдуард Басурин
16:12 30.08.2022
 
Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками"

Басурин заявил, что ВСУ возобновили обстрелы ДНР противопехотными минами "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики вновь стали обстреливать населенные пункты ДНР снарядами РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"Хотел бы еще отметить, что каждый день сейчас опять начали применять "Ураганы", которые начинены противопехотными минами, так называемыми "Лепесток", - сообщил он.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 15:54Специальная военная операция на Украине
В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 58 человек
По его словам, у этих "Лепестков" первых версий нет механизма самоликвидации, поэтому они могут представлять опасность долгое время.
"Эти мины могут лежать годами, и ничего с ними не произойдет. В результате подрыва только на этих минах среди гражданского населения, еще раз подчеркиваю, на данный момент 58 человек пострадало, трое из них - дети. Сила взрыва взрослому человеку отрывает ногу, поэтому это оружие бесчеловечно. Сейчас в большом количестве опять начинают их раскидывать", - пояснил Басурин.
По его информации, до начала спецоперации на Украине было 90 ракет к "Урагану" с минами "Лепесток". Применено по территории Донбасса - более 40 таких ракет, по две-три ракеты за обстрел. В одной ракете к "Урагану" - 315 "Лепестков", указал Басурин.
Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. 24 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 20:12Специальная военная операция на Украине
Небензя показал на Совбезе ООН мины "Лепесток", используемые Киевом
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЭдуард Басурин
 
 
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