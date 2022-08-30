https://ria.ru/20220830/obstrel-1813194055.html

Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками"

Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками" - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска возобновили обстрелы ДНР "Лепестками"

Украинские боевики вновь стали обстреливать населенные пункты ДНР снарядами РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:12

2022-08-30T16:12

2022-08-30T16:12

в мире

донбасс

донецкая народная республика

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики вновь стали обстреливать населенные пункты ДНР снарядами РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Хотел бы еще отметить, что каждый день сейчас опять начали применять "Ураганы", которые начинены противопехотными минами, так называемыми "Лепесток", - сообщил он.По его словам, у этих "Лепестков" первых версий нет механизма самоликвидации, поэтому они могут представлять опасность долгое время."Эти мины могут лежать годами, и ничего с ними не произойдет. В результате подрыва только на этих минах среди гражданского населения, еще раз подчеркиваю, на данный момент 58 человек пострадало, трое из них - дети. Сила взрыва взрослому человеку отрывает ногу, поэтому это оружие бесчеловечно. Сейчас в большом количестве опять начинают их раскидывать", - пояснил Басурин.По его информации, до начала спецоперации на Украине было 90 ракет к "Урагану" с минами "Лепесток". Применено по территории Донбасса - более 40 таких ракет, по две-три ракеты за обстрел. В одной ракете к "Урагану" - 315 "Лепестков", указал Басурин.

https://ria.ru/20220827/miny-1812554693.html

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, эдуард басурин