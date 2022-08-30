https://ria.ru/20220830/obstrel-1813193503.html

ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке

ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке - РИА Новости, 30.08.2022

ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Новая Каховка в Херсонской области, есть раненые, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:11

2022-08-30T16:11

2022-08-30T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Новая Каховка в Херсонской области, есть раненые, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Били из HIMARS. Погибла женщина 80 лет. Есть раненые. <...> Объемы разрушений большие", — сказал Леонтьев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/marshrut-1813053632.html

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новая каховка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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