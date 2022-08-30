https://ria.ru/20220830/obstrel-1813193503.html
ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке
ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Новая Каховка в Херсонской области, есть раненые, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:11
2022-08-30T16:11
2022-08-30T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
вооруженные силы украины
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Новая Каховка в Херсонской области, есть раненые, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Били из HIMARS. Погибла женщина 80 лет. Есть раненые. <...> Объемы разрушений большие", — сказал Леонтьев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/marshrut-1813053632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:11 30.08.2022 (обновлено: 17:11 30.08.2022)
ВСУ обстреляли из HIMARS частный сектор в Новой Каховке
Жительница Новой Каховки погибла при обстреле ВСУ частного сектора из системы HIMARS