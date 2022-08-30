https://ria.ru/20220830/obstrel-1813189856.html

Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин

Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022

Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин

Украинские боевики в день выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:59

2022-08-30T15:59

2022-08-30T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики в день выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов - от 300 до 500. Начиная от "Урагана", "Градами", (снарядами) 155 миллиметров, 152 миллиметра, 122 миллиметра", - заявил Басурин.В среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки, отметил полковник.

https://ria.ru/20220823/pomosch-1811330320.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр