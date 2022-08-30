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Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813189856.html
Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин
Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин
Украинские боевики в день выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:59
2022-08-30T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики в день выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов - от 300 до 500. Начиная от "Урагана", "Градами", (снарядами) 155 миллиметров, 152 миллиметра, 122 миллиметра", - заявил Басурин.В среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки, отметил полковник.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Эдуард Басурин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:59 30.08.2022
 
Украина выпускает по ДНР от 300 до 500 снарядов в день, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин заявил, что ВСУ ежедневно выпускают от 300 до 500 снарядов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские боевики в день выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов - от 300 до 500. Начиная от "Урагана", "Градами", (снарядами) 155 миллиметров, 152 миллиметра, 122 миллиметра", - заявил Басурин.
В среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки, отметил полковник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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