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При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 30.08.2022
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель
Еще один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:16
2022-08-30T14:16
2022-08-30T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших и четырех пострадавших жителях Донецка."При обстреле Петровского района на автостанции Трудовские получил ранение мужчина 1969 года рождения. С осколочными ранениями доставлен в городскую больницу № 14", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
При обстреле Петровского района Донецка ранен мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель