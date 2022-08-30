https://ria.ru/20220830/obstrel-1813054990.html
Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС
Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС
Украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС, сообщили местные власти. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:17
2022-08-30T08:17
2022-08-30T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС, сообщили местные власти."Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", — отмечается в Telegram-канале администрации Энергодара.Там также подчеркнули, что после этого огонь не прекратился.Городские власти полагают, что причиной обстрелов стало целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.Ранее СМИ сообщили, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
08:17 30.08.2022 (обновлено: 09:03 30.08.2022)
Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС
Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ хранилища отработанного топлива Запорожской АЭС
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС, сообщили
местные власти.
"Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", — отмечается в Telegram-канале администрации Энергодара.
Там также подчеркнули, что после этого огонь не прекратился.
Городские власти полагают, что причиной обстрелов стало целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
Ранее СМИ сообщили, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
По словам постпреда России
при международных организациях в Вене Михаила Ульянова
, миссия уже выехала в Запорожскую область
. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН
.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС
.