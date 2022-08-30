https://ria.ru/20220830/obstrel-1813054990.html

Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС

Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС

Украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС, сообщили местные власти. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:17

2022-08-30T08:17

2022-08-30T09:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории Запорожской АЭС, сообщили местные власти."Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", — отмечается в Telegram-канале администрации Энергодара.Там также подчеркнули, что после этого огонь не прекратился.Городские власти полагают, что причиной обстрелов стало целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.Ранее СМИ сообщили, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, запорожская аэс