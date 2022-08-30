https://ria.ru/20220830/obse-1813085688.html

ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов

ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов - РИА Новости, 30.08.2022

ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-участниц из-за разногласий с Россией, сообщает издание "Укринформ"."Сейчас все указывает на то, что мы будем вынуждены двигаться дальше с неформальным бюджетом, который будет базироваться на добровольных взносах со стороны подавляющего большинства стран-участниц. Почему? Потому что мы не хотим идти на компромиссы относительно ценностей, на которых построена организация", – заявил Рау по время выступления на Бледском стратегическом форуме в Словении.По словам Рау, подавляющее большинство стран-участниц привержено защите ценностей, на которых базируется организация. Он отметил, что решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, а "это означает, что нужно также получить согласие России на все вопросы, касающиеся ОБСЕ, включая бюджет".Серьезные нарушения мандата польского председательства в ОБСЕ были допущены в ходе поездки главы МИД Збигнева Рау на Украину, заявил 9 августа зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, медийное сопровождение визита польской стороной велось в конфронтационном антироссийском ключе. Буякевич отметил, что в контактов в Киеве были анонсированы некие "программы ОБСЕ по Украине", которые не обсуждались и тем более не утверждались постоянным советом. Российский дипломат назвал это неприемлемым.Ранее ОБСЕ заключила с Киевом соглашение о продолжении присутствия на Украине.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине.

https://ria.ru/20220809/obse-1808406680.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/obse-1806634549.html

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