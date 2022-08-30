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ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов - РИА Новости, 30.08.2022
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ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов
ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов - РИА Новости, 30.08.2022
ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
в мире
збигнев рау
россия
украина
польша
обсе
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-участниц из-за разногласий с Россией, сообщает издание "Укринформ"."Сейчас все указывает на то, что мы будем вынуждены двигаться дальше с неформальным бюджетом, который будет базироваться на добровольных взносах со стороны подавляющего большинства стран-участниц. Почему? Потому что мы не хотим идти на компромиссы относительно ценностей, на которых построена организация", – заявил Рау по время выступления на Бледском стратегическом форуме в Словении.По словам Рау, подавляющее большинство стран-участниц привержено защите ценностей, на которых базируется организация. Он отметил, что решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, а "это означает, что нужно также получить согласие России на все вопросы, касающиеся ОБСЕ, включая бюджет".Серьезные нарушения мандата польского председательства в ОБСЕ были допущены в ходе поездки главы МИД Збигнева Рау на Украину, заявил 9 августа зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, медийное сопровождение визита польской стороной велось в конфронтационном антироссийском ключе. Буякевич отметил, что в контактов в Киеве были анонсированы некие "программы ОБСЕ по Украине", которые не обсуждались и тем более не утверждались постоянным советом. Российский дипломат назвал это неприемлемым.Ранее ОБСЕ заключила с Киевом соглашение о продолжении присутствия на Украине.В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине.
https://ria.ru/20220809/obse-1808406680.html
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в мире, збигнев рау, россия, украина, польша, обсе
В мире, Збигнев Рау, Россия, Украина, Польша, ОБСЕ
11:20 30.08.2022
 
ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов

Глава ОБСЕ Рау заявил о начале финансирования организации за счет добровольных взносов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-участниц из-за разногласий с Россией, сообщает издание "Укринформ".
"Сейчас все указывает на то, что мы будем вынуждены двигаться дальше с неформальным бюджетом, который будет базироваться на добровольных взносах со стороны подавляющего большинства стран-участниц. Почему? Потому что мы не хотим идти на компромиссы относительно ценностей, на которых построена организация", – заявил Рау по время выступления на Бледском стратегическом форуме в Словении.
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:54
Збигнев Рау нарушил мандат председателя ОБСЕ, заявил зампостпреда России
По словам Рау, подавляющее большинство стран-участниц привержено защите ценностей, на которых базируется организация. Он отметил, что решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, а "это означает, что нужно также получить согласие России на все вопросы, касающиеся ОБСЕ, включая бюджет".
Серьезные нарушения мандата польского председательства в ОБСЕ были допущены в ходе поездки главы МИД Збигнева Рау на Украину, заявил 9 августа зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, медийное сопровождение визита польской стороной велось в конфронтационном антироссийском ключе. Буякевич отметил, что в контактов в Киеве были анонсированы некие "программы ОБСЕ по Украине", которые не обсуждались и тем более не утверждались постоянным советом. Российский дипломат назвал это неприемлемым.
Ранее ОБСЕ заключила с Киевом соглашение о продолжении присутствия на Украине.
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
2 августа, 13:04В мире
Глава ОБСЕ прибыл на Украину, сообщили СМИ
 
В миреЗбигнев РауРоссияУкраинаПольшаОБСЕ
 
 
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