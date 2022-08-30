ОБСЕ перейдет на финансирование за счет добровольных взносов
Глава ОБСЕ Рау заявил о начале финансирования организации за счет добровольных взносов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что бюджет организации может стать "неформальным" и будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-участниц из-за разногласий с Россией, сообщает издание "Укринформ".
"Сейчас все указывает на то, что мы будем вынуждены двигаться дальше с неформальным бюджетом, который будет базироваться на добровольных взносах со стороны подавляющего большинства стран-участниц. Почему? Потому что мы не хотим идти на компромиссы относительно ценностей, на которых построена организация", – заявил Рау по время выступления на Бледском стратегическом форуме в Словении.
Серьезные нарушения мандата польского председательства в ОБСЕ были допущены в ходе поездки главы МИД Збигнева Рау на Украину, заявил 9 августа зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, медийное сопровождение визита польской стороной велось в конфронтационном антироссийском ключе. Буякевич отметил, что в контактов в Киеве были анонсированы некие "программы ОБСЕ по Украине", которые не обсуждались и тем более не утверждались постоянным советом. Российский дипломат назвал это неприемлемым.
Ранее ОБСЕ заключила с Киевом соглашение о продолжении присутствия на Украине.
В конце мая Россия призвала председательство Польши представить план сворачивания полевого присутствия координатора проектов ОБСЕ на Украине.
2 августа, 13:04В миреГлава ОБСЕ прибыл на Украину, сообщили СМИ