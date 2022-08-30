https://ria.ru/20220830/nokia-1813060135.html

Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт

Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022

Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт

Уход финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia не приведет к технологическому коллапсу в России, несмотря на высокую долю компании на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:19

2022-08-30T09:19

2022-08-30T10:38

экономика

технологии

россия

китай

ассоциация государств юго-восточной азии

nokia corporation

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уход финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia не приведет к технологическому коллапсу в России, несмотря на высокую долю компании на рынке, поделился мнением с РИА Новости заместитель исполнительного директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Шитов.В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года."Доля компании составляла около 40% всего телекоммуникационного оборудования. Несмотря на это, не стоит ожидать, что подобное решение может стать причиной масштабного технологического коллапса", - заявил Шитов.Эксперт также добавил, что на данный момент нишу ушедших зарубежных брендов успешно начали занимать компании из Китая, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова.

https://realty.ria.ru/20220815/savills-1809635063.html

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экономика, технологии, россия, китай, ассоциация государств юго-восточной азии, nokia corporation