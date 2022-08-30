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Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022
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Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт
Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022
Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт
Уход финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia не приведет к технологическому коллапсу в России, несмотря на высокую долю компании на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:19
2022-08-30T10:38
экономика
технологии
россия
китай
ассоциация государств юго-восточной азии
nokia corporation
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уход финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia не приведет к технологическому коллапсу в России, несмотря на высокую долю компании на рынке, поделился мнением с РИА Новости заместитель исполнительного директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Шитов.В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года."Доля компании составляла около 40% всего телекоммуникационного оборудования. Несмотря на это, не стоит ожидать, что подобное решение может стать причиной масштабного технологического коллапса", - заявил Шитов.Эксперт также добавил, что на данный момент нишу ушедших зарубежных брендов успешно начали занимать компании из Китая, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова.
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экономика, технологии, россия, китай, ассоциация государств юго-восточной азии, nokia corporation
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Nokia Corporation
09:19 30.08.2022 (обновлено: 10:38 30.08.2022)
 
Уход Nokia не приведет к коллапсу на российском рынке, заявил эксперт

Эксперт Шитов: уход Nokia не приведет к технологическому коллапсу на российском рынке

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Nokia
Стенд компании Nokia - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Стенд компании Nokia. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уход финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia не приведет к технологическому коллапсу в России, несмотря на высокую долю компании на рынке, поделился мнением с РИА Новости заместитель исполнительного директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Шитов.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года.
"Доля компании составляла около 40% всего телекоммуникационного оборудования. Несмотря на это, не стоит ожидать, что подобное решение может стать причиной масштабного технологического коллапса", - заявил Шитов.
Эксперт также добавил, что на данный момент нишу ушедших зарубежных брендов успешно начали занимать компании из Китая, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова.
Элитное жилье - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:28
Международная корпорация по недвижимости Savills покинула Россию
 
ЭкономикаТехнологииРоссияКитайАссоциация государств Юго-Восточной АзииNokia Corporation
 
 
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