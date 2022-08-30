https://ria.ru/20220830/neft-1813196260.html

"Газпром нефть" запустила новую установку на месторождении в ХМАО

"Газпром нефть" запустила новую установку на месторождении в ХМАО - РИА Новости, 30.08.2022

"Газпром нефть" запустила новую установку на месторождении в ХМАО

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию установку подготовки нефти на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, благодаря чему добыча нефти РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:17

2022-08-30T16:17

2022-08-30T19:32

экономика

ханты-мансийский автономный округ

россия

газпром нефть

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нефть

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию установку подготовки нефти на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, благодаря чему добыча нефти в 2022 году вырастет до 5,5 миллиона тонн с 2,5 миллионов, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии запуска установки участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Запуск этого ключевого объекта инфраструктуры - установки подготовки нефти - позволяет нам вывести добычу на месторождении имени Александра Жагрина, а также в рамках кластера "Зима" на новый уровень - 5,5 миллиона тонн", - сказал Дюков в ходе церемонии запуска. До ввода установки добыча на месторождении составляла 2,5 миллиона тонн."В следующем году, с введением второй установки, будем добывать 8 миллионов. Это внесет значительный вклад в том числе в поступления налогов в региональный бюджет", - подчеркнул глава "Газпром нефти".Что касается кластера "Зима", флагманским объектом которого является месторождение Жагрина, то у него есть потенциал увеличения добычи за счёт вовлечения трудноизвлекаемых запасов. "Мы видим значительные запасы трудноизвлекаемой нефти, сейчас завершаем геологическое изучение этих структур. У меня нет никаких сомнений, что эти трудноизвлекаемые запасы мы разработаем. Сложно назвать точные цифры, но дополнительные объемы добычи будут", - сказал Дюков.На данный момент 40% добычи "Газпром нефти" приходится на трудноизвлекаемые запасы, а среди новых объектов, которые вводятся в эксплуатацию, эта цифра доходит до 80%."Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально-интегрированных нефтяных компании. В ХМАО работает дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос". В портфеле предприятия 14 лицензионных участков, ежегодная добыча углеводородов составляет более 13 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима"."Газпром нефти" Александр Дюков.

https://ria.ru/20220830/neft-1813173020.html

https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812480398.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, ханты-мансийский автономный округ, россия, газпром нефть, александр дюков, новости компаний - экономика, нефть