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ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 30.08.2022
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ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 30.08.2022
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"
Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:10
2022-08-30T15:15
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
газпром нефть
александр дюков
опек+
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Мы видим, что ОПЕК+ со временем решил задачу баланса спроса и предложения, соответственно, видим достаточно стабильные цены на мировом рынке. Да, цены высокие, но не из-за ОПЕК+, здесь играют роль геополитические факторы", - сказал Дюков журналистам.Соглашение ОПЕК+ за время своего существования продемонстрировало, что оно в состоянии выдерживать баланс приемлемых цен на рынке для потребителей и для нефтяных компаний, отметил глава "Газпром нефти".ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, газпром нефть, александр дюков, опек+
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Газпром нефть, Александр Дюков, ОПЕК+
15:10 30.08.2022 (обновлено: 15:15 30.08.2022)
 
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"

Глава "Газпром нефти" Дюков: цены на нефть стабильны благодаря ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Мы видим, что ОПЕК+ со временем решил задачу баланса спроса и предложения, соответственно, видим достаточно стабильные цены на мировом рынке. Да, цены высокие, но не из-за ОПЕК+, здесь играют роль геополитические факторы", - сказал Дюков журналистам.
Соглашение ОПЕК+ за время своего существования продемонстрировало, что оно в состоянии выдерживать баланс приемлемых цен на рынке для потребителей и для нефтяных компаний, отметил глава "Газпром нефти".
ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияГазпром нефтьАлександр ДюковОПЕК+
 
 
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