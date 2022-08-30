https://ria.ru/20220830/neft-1813173020.html
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 30.08.2022
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"
Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:10
2022-08-30T15:10
2022-08-30T15:15
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
газпром нефть
александр дюков
опек+
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Мы видим, что ОПЕК+ со временем решил задачу баланса спроса и предложения, соответственно, видим достаточно стабильные цены на мировом рынке. Да, цены высокие, но не из-за ОПЕК+, здесь играют роль геополитические факторы", - сказал Дюков журналистам.Соглашение ОПЕК+ за время своего существования продемонстрировало, что оно в состоянии выдерживать баланс приемлемых цен на рынке для потребителей и для нефтяных компаний, отметил глава "Газпром нефти".ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.
https://ria.ru/20220714/energonositeli-1802422899.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, саудовская аравия, газпром нефть, александр дюков, опек+
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Газпром нефть, Александр Дюков, ОПЕК+
15:10 30.08.2022 (обновлено: 15:15 30.08.2022)
ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"
Глава "Газпром нефти" Дюков: цены на нефть стабильны благодаря ОПЕК+