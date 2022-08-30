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ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"

ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти" - РИА Новости, 30.08.2022

ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть, заявил глава "Газпром нефти"

Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:10

2022-08-30T15:10

2022-08-30T15:15

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

газпром нефть

александр дюков

опек+

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть стабильны благодаря соглашению ОПЕК+, но высокие из-за геополитических факторов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Мы видим, что ОПЕК+ со временем решил задачу баланса спроса и предложения, соответственно, видим достаточно стабильные цены на мировом рынке. Да, цены высокие, но не из-за ОПЕК+, здесь играют роль геополитические факторы", - сказал Дюков журналистам.Соглашение ОПЕК+ за время своего существования продемонстрировало, что оно в состоянии выдерживать баланс приемлемых цен на рынке для потребителей и для нефтяных компаний, отметил глава "Газпром нефти".ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил в конце августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Очередная встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября, что войдет в ее повестку, пока неизвестно.

https://ria.ru/20220714/energonositeli-1802422899.html

саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, газпром нефть, александр дюков, опек+