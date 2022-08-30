https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813041361.html

Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана

Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана - РИА Новости, 30.08.2022

Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она предложила России и Китаю "скинуться" на решение... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:58

2022-08-30T00:58

2022-08-30T10:00

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ООН, 30 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она предложила России и Китаю "скинуться" на решение проблем Афганистана.На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана Томас-Гринфилд посетовала, что Россия якобы лишь обвиняет Запад в бедах Афганистана. При этом она попыталась упрекнуть Москву в недостаточном финансировании Кабула.Дипломат констатировал, что Москве и Пекину предлагают "скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО"."То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", — указал он.Постпред предложил "бывшим западным партнерам" России самим платить за свои ошибки. "А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей афганский народ на грань выживания", — указал он.Небензя отметил, что жизни погибших в ходе "насаждения демократии" в Афганистане нельзя измерить деньгами, как и купить лояльность афганского народа, которую потеряли США.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813037969.html

https://ria.ru/20220829/afganistan-1812782183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан, россия, сша, нато, совет безопасности оон