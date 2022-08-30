https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813037969.html

Небензя напомнил о военных преступлениях США в Афганистане

Небензя напомнил о военных преступлениях США в Афганистане - РИА Новости, 30.08.2022

Небензя напомнил о военных преступлениях США в Афганистане

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил, что США совершали военные преступления в Афганистане, а затем бросили этот народ на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:02

2022-08-30T00:02

2022-08-30T02:10

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сша

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ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил, что США совершали военные преступления в Афганистане, а затем бросили этот народ на произвол судьбы.Дипломат указал на "ночные рейды и убийства без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей".По его словам, любые соответствующие попытки Международного уголовного суда были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций. "Впрочем подобный цинизм никого не удивил. Аналогичным образом американские коллеги поступили и в отношении совершенных США военных преступлений в Ираке", - добавил Небензя.Отдельного внимания, отметил постпред, заслуживает ситуация с защитой гражданского населения."Нашим западным коллегам, предпочитающим в последнее время любую дискуссию по Афганистану сводить к теме нарушения прав человека, хотели бы напомнить о безответственных действиях американских и натовских военных, регулярно наносивших беспорядочные авиаудары по простым афганцам", - указал он.Дипломат также напомнил, что США, спонсируя коррумпированный режим президента Ашрафа Гани, при этом проводили "за спиной у афганцев" сепаратные переговоры с талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), в результате которых договорились о выводе войск из страны.При этом российский постпред упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд за предложение Китаю и России "скинуться" на решение проблем Афганистана, вызванных 20-летней оккупацией страны Штатами и их союзниками."Циничность таких заявлений просто поражает", - отметил Небензя. "Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", - добавил он.Постпред заявил, что "бывшим западным партнерам" России придется самим платить за свои ошибки. "А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей афганский народ на грань выживания", - указал он, отметив, что "не все измеряется деньгами"."Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократия в Афганистане и искалеченных в военных действий в Афганистане нельзя измерить деньгами, как и купить на них лояльность афганского народа, которую Соединенные Штаты, похоже, окончательно потеряли", - заключил Небензя.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220819/azii-1810619852.html

https://ria.ru/20220830/polyanskiy-1813043671.html

https://ria.ru/20220829/afganistan-1812782183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, афганистан, сша