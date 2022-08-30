00:02 30.08.2022 (обновлено: 02:10 30.08.2022)
Небензя напомнил о военных преступлениях США в Афганистане
Постпред России при ООН Небензя напомнил, что США бросили афганцев на произвол судьбы
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
Люди в аэропорту Кабула. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил, что США совершали военные преступления в Афганистане, а затем бросили этот народ на произвол судьбы.
Дипломат указал на "ночные рейды и убийства без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей".
"К сожалению, несмотря на доклады различных независимых неправительственных организаций об этих чудовищных военных преступлениях с целью добиться справедливости и привлечения виновных к ответственности, расследования так и не были проведены из-за грубого шантажа со стороны Вашингтона", - указал постпред.
По его словам, любые соответствующие попытки Международного уголовного суда были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций. "Впрочем подобный цинизм никого не удивил. Аналогичным образом американские коллеги поступили и в отношении совершенных США военных преступлений в Ираке", - добавил Небензя.
Отдельного внимания, отметил постпред, заслуживает ситуация с защитой гражданского населения.
"Нашим западным коллегам, предпочитающим в последнее время любую дискуссию по Афганистану сводить к теме нарушения прав человека, хотели бы напомнить о безответственных действиях американских и натовских военных, регулярно наносивших беспорядочные авиаудары по простым афганцам", - указал он.
Дипломат также напомнил, что США, спонсируя коррумпированный режим президента Ашрафа Гани, при этом проводили "за спиной у афганцев" сепаратные переговоры с талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), в результате которых договорились о выводе войск из страны.
"В итоге народ Афганистана, который, как нам неоднократно говорили наши американские коллеги, "они там защищали", был брошен ими на произвол судьбы, оставлен один на один с разрухой, нищетой, терроризмом, голодом и другими вызовами", - сказал Небензя.
При этом российский постпред упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд за предложение Китаю и России "скинуться" на решение проблем Афганистана, вызванных 20-летней оккупацией страны Штатами и их союзниками.
"Циничность таких заявлений просто поражает", - отметил Небензя.
"Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", - добавил он.
"Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", - добавил он.
Постпред заявил, что "бывшим западным партнерам" России придется самим платить за свои ошибки. "А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей афганский народ на грань выживания", - указал он, отметив, что "не все измеряется деньгами".
"Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократия в Афганистане и искалеченных в военных действий в Афганистане нельзя измерить деньгами, как и купить на них лояльность афганского народа, которую Соединенные Штаты, похоже, окончательно потеряли", - заключил Небензя.
"Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократия в Афганистане и искалеченных в военных действий в Афганистане нельзя измерить деньгами, как и купить на них лояльность афганского народа, которую Соединенные Штаты, похоже, окончательно потеряли", - заключил Небензя.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность