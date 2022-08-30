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Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО - РИА Новости, 30.08.2022
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Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО
Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО - РИА Новости, 30.08.2022
Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО
Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:44
2022-08-30T22:44
в мире
греция
турция
нато
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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16."Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300. Греция не является ни нашим политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником. Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.com.
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в мире, греция, турция, нато, f-16
В мире, Греция, Турция, НАТО, F-16
22:44 30.08.2022
 
Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО

Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО, применив С-300 против турецких самолетов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
"Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300. Греция не является ни нашим политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником. Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.com.
Вид на границу между Грецией и Турцией, пролегающую за железной дорогой вдоль реки Эврос - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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В миреГрецияТурцияНАТОF-16
 
 
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