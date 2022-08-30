https://ria.ru/20220830/nato-1813284442.html

Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО

Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО - РИА Новости, 30.08.2022

Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО

Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:44

2022-08-30T22:44

2022-08-30T22:44

в мире

греция

турция

нато

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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов, Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Телеканал CNN Türk сообщил в воскресенье со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16."Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300. Греция не является ни нашим политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником. Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня", - приводит слова Эрдогана портал Haberler.com.

https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, греция, турция, нато, f-16