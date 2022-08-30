https://ria.ru/20220830/naemniki-1813118351.html
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников
Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:19
2022-08-30T13:19
2022-08-30T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в районе Александровки в Днепропетровской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813117667.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
13:19 30.08.2022 (обновлено: 18:02 30.08.2022)
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков, в том числе 40 наемников