https://ria.ru/20220830/naemniki-1813118351.html

ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников

ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников - РИА Новости, 30.08.2022

ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников

Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:19

2022-08-30T13:19

2022-08-30T18:02

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в районе Александровки в Днепропетровской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813117667.html

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область