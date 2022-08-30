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ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/naemniki-1813118351.html
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников
Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:19
2022-08-30T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в районе Александровки в Днепропетровской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813117667.html
днепропетровская область
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
13:19 30.08.2022 (обновлено: 18:02 30.08.2022)
 
ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков и наемников

ВС России уничтожили под Днепропетровском более 200 боевиков, в том числе 40 наемников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 200 боевиков, воюющих за Украину, в том числе около 40 иностранных наемников в районе Александровки в Днепропетровской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник.
"Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ", - говорится в документе.
Отмечается, что уничтожены более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
13:16Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
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