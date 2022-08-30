https://ria.ru/20220830/moskva-1813221064.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду
Жителей Москвы просят быть внимательными на улице из-за ожидающихся в ближайшие часы порывов ветра, гроз и дождя, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
общество
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Жителей Москвы просят быть внимательными на улице из-за ожидающихся в ближайшие часы порывов ветра, гроз и дождя, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 31 августа в столице местами ожидаются грозы, дождь, возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду
Москвичей попросили быть внимательными из-за ожидающихся порывов ветра, гроз и дождя