https://ria.ru/20220830/moskva-1813221064.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду - РИА Новости, 30.08.2022

Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду

Жителей Москвы просят быть внимательными на улице из-за ожидающихся в ближайшие часы порывов ветра, гроз и дождя, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

общество

москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Жителей Москвы просят быть внимательными на улице из-за ожидающихся в ближайшие часы порывов ветра, гроз и дождя, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 31 августа в столице местами ожидаются грозы, дождь, возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва