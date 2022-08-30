https://ria.ru/20220830/moskva-1813180351.html

В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек

В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек

Все места проведения выборов в Москве будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:31

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750784948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_730b27eb43b41072b9025bb6a3b2110a.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все места проведения выборов в Москве будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов, безопасность в период проведения выборов будут ежедневно обеспечивать около 13 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 26 августа состоялось заседание антитеррористической комиссии города Москвы под председательством мэра Москвы. В мероприятии приняли участие члены комиссии, руководители органов исполнительной власти города Москвы и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти."Органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами предусмотрен комплекс необходимых антитеррористических мероприятий в период подготовки и проведения выборов. Все места проведения выборов будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов. В период проведения выборов планируется задействовать наряд численностью около 13 тысяч человек ежедневно", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании комиссии также были рассмотрены вопросы состояния работы и принимаемые меры по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников органов исполнительной власти города Москвы, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220830/vybory-1813154335.html

https://ria.ru/20220830/vybory-1813179910.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва