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В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек - РИА Новости, 30.08.2022
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В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек
В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек
Все места проведения выборов в Москве будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:28
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россия
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все места проведения выборов в Москве будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов, безопасность в период проведения выборов будут ежедневно обеспечивать около 13 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 26 августа состоялось заседание антитеррористической комиссии города Москвы под председательством мэра Москвы. В мероприятии приняли участие члены комиссии, руководители органов исполнительной власти города Москвы и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти."Органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами предусмотрен комплекс необходимых антитеррористических мероприятий в период подготовки и проведения выборов. Все места проведения выборов будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов. В период проведения выборов планируется задействовать наряд численностью около 13 тысяч человек ежедневно", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании комиссии также были рассмотрены вопросы состояния работы и принимаемые меры по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников органов исполнительной власти города Москвы, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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15:28 30.08.2022 (обновлено: 15:31 30.08.2022)
 
В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек

В Москве безопасность на муниципальных выборах обеспечат около 13 тысяч человек ежедневно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве
Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все места проведения выборов в Москве будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов, безопасность в период проведения выборов будут ежедневно обеспечивать около 13 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 26 августа состоялось заседание антитеррористической комиссии города Москвы под председательством мэра Москвы. В мероприятии приняли участие члены комиссии, руководители органов исполнительной власти города Москвы и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
14:37
Эксперт предупредил о росте попыток дискредитировать выборы
"Органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами предусмотрен комплекс необходимых антитеррористических мероприятий в период подготовки и проведения выборов. Все места проведения выборов будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов. В период проведения выборов планируется задействовать наряд численностью около 13 тысяч человек ежедневно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании комиссии также были рассмотрены вопросы состояния работы и принимаемые меры по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников органов исполнительной власти города Москвы, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
15:28
ЕР открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
 
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