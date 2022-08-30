https://ria.ru/20220830/moskva-1813055663.html
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник
Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
москва
общество
погода
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловиться теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем, что будет способствовать образованию облачности с вероятностью в вечерние часы мозаичных небольших осадков и гроз. В Москве облачно с прояснением, вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха в столице 27-29, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос", Евгений Тишковец
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник
Москвичам пообещали во вторник облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди