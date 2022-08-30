https://ria.ru/20220830/moskva-1813055663.html

Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник

Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник - РИА Новости, 30.08.2022

Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник

Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

москва

общество

погода

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловиться теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем, что будет способствовать образованию облачности с вероятностью в вечерние часы мозаичных небольших осадков и гроз. В Москве облачно с прояснением, вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха в столице 27-29, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец