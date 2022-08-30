Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/moskva-1813055663.html
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник
Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
москва
общество
погода
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807965971_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_9c991fc054ce48a13b469d496ad3e8b9.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловиться теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем, что будет способствовать образованию облачности с вероятностью в вечерние часы мозаичных небольших осадков и гроз. В Москве облачно с прояснением, вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха в столице 27-29, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807965971_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3cde8638f896f1991857c3a534c63faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос", Евгений Тишковец
08:31 30.08.2022
 
Москвичам пообещали до плюс 29 градусов во вторник

Москвичам пообещали во вторник облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловиться теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем, что будет способствовать образованию облачности с вероятностью в вечерние часы мозаичных небольших осадков и гроз. В Москве облачно с прояснением, вечером местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха в столице 27-29, в Подмосковье 25-30", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.
Смог над Москвой. 28 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:34
Синоптик предрек скорое исчезновение запаха гари в Москве
 
МоскваОбществоПогодаМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала