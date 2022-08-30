https://ria.ru/20220830/mitsui-1813268727.html
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в "Сахалине-2"
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в "Сахалине-2" - РИА Новости, 30.08.2022
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в "Сахалине-2"
Правительство разрешило передать японской компании Mitsui долю в 12,5 процента в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на портале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:19
2022-08-30T20:19
2022-08-30T20:50
экономика
россия
сахалин-2
владимир путин
газпром
shell
mitsui & co.
mitsubishi
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство разрешило передать японской компании Mitsui долю в 12,5 процента в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на портале правовой информации."В соответствии с <...> уведомлением компании "Мицуи и Ко., Лтд." о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД.", — говорится в документе.Mitsui Sakhalin Holdings B. V. — 100-процентная "дочка" Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy."Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании MIT SEL Investment LTD, уточняется в распоряжении.В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. "Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811982144.html
https://ria.ru/20220823/rubli-1811709545.html
https://ria.ru/20220701/shell-1799510278.html
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экономика, россия, сахалин-2, владимир путин, газпром, shell, mitsui & co., mitsubishi
Экономика, Россия, Сахалин-2, Владимир Путин, Газпром, Shell, Mitsui & Co., Mitsubishi
20:19 30.08.2022 (обновлено: 20:50 30.08.2022)
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в "Сахалине-2"
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в 12,5 процента в "Сахалине-2"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство разрешило передать японской компании Mitsui долю в 12,5 процента в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"В соответствии с <...> уведомлением компании "Мицуи и Ко., Лтд." о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД.", — говорится в документе.
Mitsui Sakhalin Holdings B. V. — 100-процентная "дочка" Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.
"Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании MIT SEL Investment LTD, уточняется в распоряжении.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2
" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell
— 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.