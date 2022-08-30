В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами
Орлов: микрорайон с 11 многоквартирными домами построят в Благовещенске к 2032 году
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости. Новый микрорайон с 11 многоквартирными домами (МКД) появится в Благовещенске к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"В Благовещенске готовится строительство нового микрорайона по проекту комплексного развития территорий. Он будет находиться в районе бывшей Спичфабрики. Объем работ большой, план рассчитан до 2032 года. Планируется строительство 11 МКД, детский сад, благоустроенные общественные пространства. В ближайшее время стартуют конкурсные процедуры по определению застройщика", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект "амбициозный и важный". Обязательное требование - продуманная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. "Мы строим для людей, и новый микрорайон должен отвечать всем запросам жителей - быть комфортным и безопасным", - заключил губернатор.
По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина, согласно мастер-плану, на территории площадью 18 гектаров градостроительный потенциал - порядка 112 тысяч квадратных метров жилья.
По данным правительства области, на месте будущего микрорайона в том числе оборудуют современные общественные пространства, снесут или реконструируют ветхие, устаревшие здания. Также по инициативе местных властей завершается разработка мастер-планов центральной части Благовещенска площадью порядка 74 гектаров.
Застройщикам, которые займутся реализацией проектов комплексного развития территорий в Приамурье, доступен ряд мер поддержки. В частности, им возмещается часть затрат на технологическое присоединение объектов и процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства.