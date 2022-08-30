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В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами - РИА Новости, 30.08.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220830/mikrorayon-1813095486.html
В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами
В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами - РИА Новости, 30.08.2022
В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами
Новый микрорайон с 11 многоквартирными домами (МКД) появится в Благовещенске к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:56
2022-08-30T11:56
амурская область
общество
благовещенск
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
жилье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости. Новый микрорайон с 11 многоквартирными домами (МКД) появится в Благовещенске к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."В Благовещенске готовится строительство нового микрорайона по проекту комплексного развития территорий. Он будет находиться в районе бывшей Спичфабрики. Объем работ большой, план рассчитан до 2032 года. Планируется строительство 11 МКД, детский сад, благоустроенные общественные пространства. В ближайшее время стартуют конкурсные процедуры по определению застройщика", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Он отметил, что проект "амбициозный и важный". Обязательное требование - продуманная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. "Мы строим для людей, и новый микрорайон должен отвечать всем запросам жителей - быть комфортным и безопасным", - заключил губернатор.По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина, согласно мастер-плану, на территории площадью 18 гектаров градостроительный потенциал - порядка 112 тысяч квадратных метров жилья.По данным правительства области, на месте будущего микрорайона в том числе оборудуют современные общественные пространства, снесут или реконструируют ветхие, устаревшие здания. Также по инициативе местных властей завершается разработка мастер-планов центральной части Благовещенска площадью порядка 74 гектаров.Застройщикам, которые займутся реализацией проектов комплексного развития территорий в Приамурье, доступен ряд мер поддержки. В частности, им возмещается часть затрат на технологическое присоединение объектов и процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства.
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общество, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор), амурская область, жилье
Амурская область, Общество, Благовещенск, Россия, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Жилье
11:56 30.08.2022
 
В Благовещенске построят новый микрорайон с 11 многоквартирными домами

Орлов: микрорайон с 11 многоквартирными домами построят в Благовещенске к 2032 году

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг - РИА Новости. Новый микрорайон с 11 многоквартирными домами (МКД) появится в Благовещенске к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Благовещенске готовится строительство нового микрорайона по проекту комплексного развития территорий. Он будет находиться в районе бывшей Спичфабрики. Объем работ большой, план рассчитан до 2032 года. Планируется строительство 11 МКД, детский сад, благоустроенные общественные пространства. В ближайшее время стартуют конкурсные процедуры по определению застройщика", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что проект "амбициозный и важный". Обязательное требование - продуманная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. "Мы строим для людей, и новый микрорайон должен отвечать всем запросам жителей - быть комфортным и безопасным", - заключил губернатор.
По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина, согласно мастер-плану, на территории площадью 18 гектаров градостроительный потенциал - порядка 112 тысяч квадратных метров жилья.
По данным правительства области, на месте будущего микрорайона в том числе оборудуют современные общественные пространства, снесут или реконструируют ветхие, устаревшие здания. Также по инициативе местных властей завершается разработка мастер-планов центральной части Благовещенска площадью порядка 74 гектаров.
Застройщикам, которые займутся реализацией проектов комплексного развития территорий в Приамурье, доступен ряд мер поддержки. В частности, им возмещается часть затрат на технологическое присоединение объектов и процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства.
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Амурская областьОбществоБлаговещенскРоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьЖилье
 
 
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