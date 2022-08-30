https://ria.ru/20220830/miigaik-1812143447.html

Российская разработка повысит эффективность ионосферного мониторинга

Российская разработка повысит эффективность ионосферного мониторинга - РИА Новости, 30.08.2022

Российская разработка повысит эффективность ионосферного мониторинга

Программно-аппаратный комплекс для мониторинга параметров ионосферы в режиме реального времени разработали ученые МИИГАиК. Разработка поможет повысить точность... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

2022-08-30T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

космос - риа наука

земля

россия

глонасс (система навигации)

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Программно-аппаратный комплекс для мониторинга параметров ионосферы в режиме реального времени разработали ученые МИИГАиК. Разработка поможет повысить точность и скорость определения координат объектов спутниковыми системами, считают авторы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.В наши дни Глобальные Навигационные Спутниковые Системы (ГНСС) — такие как ГЛОНАСС, GPS и ряд других — служат основой для определения координат объектов различных классов и назначения, сообщают ученые. Геодезическое спутниковое оборудование используется для решения целого спектра задач в инженерном деле, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.Однако, по словам специалистов, на точность определения координат влияют некоторые физические явления, в числе которых возмущения ионосферы — верхнего слоя земной атмосферы, содержащего большое количество ионов и свободных электронов. Этот ионизированный слой на высоте 100 до 1000 км от земной поверхности формируется, главным образом, вследствие термоядерных процессов на Солнце.Распространяясь между космическим аппаратом на околоземной орбите и земной поверхностью радиосигналы навигационных систем искажаются из-за влияния среды, что приводит к погрешностям в геодезических измерениях. С другой стороны, искажения позволяют получить информацию о самой среде распространения сигнала, в особенности ионосфере.Знания о состоянии ионосферы все чаще становятся необходимыми для успешного функционирования систем связи, навигации, радиолокации и других. Поэтому, по словам специалистов, сегодня разрабатываются и совершенствуются системы оперативного мониторинга ионосферы при помощи радионавигационных сигналов ГНСС.Развитие методов регистрации ионосферных возмущений позволит решить вопрос повышения скорости и точности определения геолокации объектов, уверены ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).Эти разработки, по его мнению, могут применяться для проведения научных исследований, повышения точности позиционирования, обеспечения навигации, радиосвязи и радиолокации, а также, потенциально, — для прогнозирования землетрясений.Комплекс может быть развернут как в статичном состоянии, так и в движении. В данный момент проводятся совместные испытания опытного образца, в частности тестируется прогнозирование параметров ионосферы на основе нейронных сетей.

https://ria.ru/20220728/miigaik-1805279328.html

https://ria.ru/20220407/sputnik-1782219261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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