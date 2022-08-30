Рейтинг@Mail.ru
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/mig-29-1813227889.html
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 30.08.2022
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29
Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:37
2022-08-30T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
словакия
россия
нато
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736249217_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_34cf5003bcc5760ef839b6cae8cb91f0.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29."Так Словакия прощается со своими истребителями... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в подписи под видео с пролетом истребителей.В августе министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что после международного авиашоу SIAF 2022 Словакия официально попрощается с имеющимися у нее самолетами МиГ-29. Предполагается, что после шоу 11 словацких самолетов МиГ-29 будут переданы на Украину.Надь также сообщал, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220830/pomosch-1813223558.html
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813206561.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736249217_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0730dc0bdda3e6cedba2b8a082739a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, словакия, россия, нато, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Словакия, Россия, НАТО, МиГ-29
17:37 30.08.2022
 
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Украинский депутат Гончаренко: Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel HernandezИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29.
"Так Словакия прощается со своими истребителями... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в подписи под видео с пролетом истребителей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:21
Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине
В августе министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что после международного авиашоу SIAF 2022 Словакия официально попрощается с имеющимися у нее самолетами МиГ-29. Предполагается, что после шоу 11 словацких самолетов МиГ-29 будут переданы на Украину.
Надь также сообщал, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
16:43Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил о росте военной поддержки Украины за лето
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаСловакияРоссияНАТОМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала