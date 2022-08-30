https://ria.ru/20220830/mig-29-1813227889.html

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 30.08.2022

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:37

2022-08-30T17:37

2022-08-30T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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словакия

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миг-29

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29."Так Словакия прощается со своими истребителями... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в подписи под видео с пролетом истребителей.В августе министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что после международного авиашоу SIAF 2022 Словакия официально попрощается с имеющимися у нее самолетами МиГ-29. Предполагается, что после шоу 11 словацких самолетов МиГ-29 будут переданы на Украину.Надь также сообщал, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220830/pomosch-1813223558.html

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813206561.html

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словакия

россия

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в мире, сергей лавров, украина, словакия, россия, нато, миг-29