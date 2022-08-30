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В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" - РИА Новости, 30.08.2022
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В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"
Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:12
2022-08-30T16:15
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", - говорится в сообщении.
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общество, московский метрополитен
Общество, Московский метрополитен
14:12 30.08.2022 (обновлено: 16:15 30.08.2022)
 
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"

Станцию "Владыкино" московского метро закрыли для входа и выхода по требованию полиции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", - говорится в сообщении.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
14:48
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома
 
ОбществоМосковский метрополитен
 
 
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