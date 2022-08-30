https://ria.ru/20220830/metro-1813143312.html

В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"

В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"

Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:12

2022-08-30T14:12

2022-08-30T16:15

общество

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764843832_0:134:3135:1897_1920x0_80_0_0_a317c65b49869034338880854d0955aa.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/metro-1813159856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московский метрополитен