https://ria.ru/20220830/metro-1813143312.html
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"
Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:12
2022-08-30T14:12
2022-08-30T16:15
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно закрыли на вход и выход по требованию полиции, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220830/metro-1813159856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский метрополитен
Общество, Московский метрополитен
14:12 30.08.2022 (обновлено: 16:15 30.08.2022)
В Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино"
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли для входа и выхода по требованию полиции