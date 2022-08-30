https://ria.ru/20220830/mery-1813097431.html

В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников

В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников - РИА Новости, 30.08.2022

В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников

Снос советских памятников в странах Прибалтики и другие русофобские действия прибалтийских стран скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:00

2022-08-30T12:00

2022-08-30T14:20

в мире

россия

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Снос советских памятников в странах Прибалтики и другие русофобские действия прибалтийских стран скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ ассиметричные меры, заявили в МИД РФ во вторник.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине."Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке", - говорится в сообщении."Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают", - говорится в сообщении министерства.Ранее власти Латвии демонтировали памятник Освободителям Риги. В окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж монумента и еще шести памятников, а в Вильнюсе городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.

https://ria.ru/20220827/miting-1812614570.html

https://ria.ru/20220829/pamyatniki-1813008855.html

россия

прибалтика

латвия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, литва