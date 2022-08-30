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В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников - РИА Новости, 30.08.2022
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В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников
В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников - РИА Новости, 30.08.2022
В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников
Снос советских памятников в странах Прибалтики и другие русофобские действия прибалтийских стран скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:00
2022-08-30T14:20
в мире
россия
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
литва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Снос советских памятников в странах Прибалтики и другие русофобские действия прибалтийских стран скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ ассиметричные меры, заявили в МИД РФ во вторник.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине."Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке", - говорится в сообщении."Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают", - говорится в сообщении министерства.Ранее власти Латвии демонтировали памятник Освободителям Риги. В окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж монумента и еще шести памятников, а в Вильнюсе городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
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в мире, россия, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, литва
В мире, Россия, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия, Литва
12:00 30.08.2022 (обновлено: 14:20 30.08.2022)
 
В МИД пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников

МИД России анонсировал ассиметричные меры в ответ на снос памятников в Прибалтике

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Снос советских памятников в странах Прибалтики и другие русофобские действия прибалтийских стран скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ ассиметричные меры, заявили в МИД РФ во вторник.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Эстонский город Нарва (справа) - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 20:30
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников
"Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке", - говорится в сообщении.
"Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают", - говорится в сообщении министерства.
Ранее власти Латвии демонтировали памятник Освободителям Риги. В окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж монумента и еще шести памятников, а в Вильнюсе городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
Снос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:02
В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
 
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