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Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала - РИА Новости, 30.08.2022
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Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала
Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала - РИА Новости, 30.08.2022
Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала
Региональный Росприроднадзор разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, в начале августа снятого на видео во время езды... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:09
2022-08-30T12:09
происшествия
улан-удэ
байкал
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Региональный Росприроднадзор разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, в начале августа снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.Ранее в СМИ региона появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ по данному факту начала проверку. Сам Мельников тогда заявил, что за рулем был не он."Состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова... Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре. От Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки", - сообщается в канале горсовета в Telegram.Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Улан-Удэ, Байкал, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
12:09 30.08.2022
 
Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала

Росприроднадзор выяснит детали поездки машины депутата Мельникова по берегу Байкала

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Региональный Росприроднадзор разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, в начале августа снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.
Ранее в СМИ региона появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ по данному факту начала проверку. Сам Мельников тогда заявил, что за рулем был не он.
"Состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова... Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре. От Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки", - сообщается в канале горсовета в Telegram.
Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:36
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ПроисшествияУлан-УдэБайкалФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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