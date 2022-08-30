https://ria.ru/20220830/melnikov-1813100283.html

Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала

Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала - РИА Новости, 30.08.2022

Росприроднадзор разберется в инциденте с машиной депутата на берегу Байкала

Региональный Росприроднадзор разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, в начале августа снятого на видео во время езды... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:09

2022-08-30T12:09

2022-08-30T12:09

происшествия

улан-удэ

байкал

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Региональный Росприроднадзор разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, в начале августа снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.Ранее в СМИ региона появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ по данному факту начала проверку. Сам Мельников тогда заявил, что за рулем был не он."Состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова... Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре. От Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки", - сообщается в канале горсовета в Telegram.Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html

улан-удэ

байкал

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)