https://ria.ru/20220830/mchs-1813114290.html
Борьбу с пожарами в Ивановской области ведут 12 самолетов и 900 человек
Борьбу с пожарами в Ивановской области ведут 12 самолетов и 900 человек - РИА Новости, 30.08.2022
Борьбу с пожарами в Ивановской области ведут 12 самолетов и 900 человек
Двенадцать воздушных судов привлечены к тушению природных пожаров в Южском районе Ивановской области, борьбу с огнем ведут порядка 900 человек и более 140... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:01
2022-08-30T13:01
2022-08-30T13:56
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
рязанская область
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Двенадцать воздушных судов привлечены к тушению природных пожаров в Южском районе Ивановской области, борьбу с огнем ведут порядка 900 человек и более 140 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Для ликвидации пожаров с воздуха применяются 12 воздушных судов", - сказал собеседник агентства.Представитель ведомства уточнил, что к сбросам воды на очаги возгораний привлечены четыре вертолета Ми-8, два самолета-амфибии Бе-200 и пять самолетов-танкеров Ил-76, два из которых принадлежат Министерству обороны. Кроме того, для разведки пожарной обстановки обстановки используется вертолет."Тушение пожаров проводится круглосуточно. Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировки, угрозы перехода огня на населенные пункты не допущено", - подчеркнул представитель ведомства.По его словам, при помощи тяжелой техники создаются минерализованные полосы длиной порядка 70 километров и опашка вокруг населенных пунктов."Активная кромка горения уменьшена в два раза", - отметил собеседник агентства.По данным МЧС РФ, всего к ликвидации пожаров привлечено порядка 900 человек и более 140 единиц техники.
https://ria.ru/20220830/pozhar-1813058951.html
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, рязанская область, общество
Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Рязанская область, Общество
13:01 30.08.2022 (обновлено: 13:56 30.08.2022)
Борьбу с пожарами в Ивановской области ведут 12 самолетов и 900 человек
К тушению пожаров в Ивановской области привлекли 12 самолетов и 900 человек