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Польша и Украина решили построить трубопровод для транспортировки масла - РИА Новости, 30.08.2022
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Польша и Украина решили построить трубопровод для транспортировки масла
Польша и Украина решили построить трубопровод для транспортировки масла - РИА Новости, 30.08.2022
Польша и Украина решили построить трубопровод для транспортировки масла
Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительных масел, сообщила канцелярия польского премьер-министра. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:41
2022-08-30T20:13
украина
министерство инфраструктуры украины
в мире
польша
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ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительных масел, сообщила канцелярия польского премьер-министра."Совет министров принял предложение министра сельского хозяйства и развития села о согласии Совета министров на заключение меморандума о взаимопонимании между министром сельского хозяйства и развития села Польской Республики, министром инфраструктуры Польской Республики, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством инфраструктуры Украины о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска", — отметили там.В Варшаве рассчитывают, что реализация этого проекта "будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которые находятся под угрозой голода"."Как следствие, это должно снизить миграционное давление в Европе", — заявили в канцелярии.Киев и Варшава создадут рабочую группу, которая представит возможные маршруты прокладки трубопровода. Также она представит информацию о возможных приблизительных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что в основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.
https://ria.ru/20220828/zerno-1812659067.html
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украина, министерство инфраструктуры украины, в мире, польша
Украина, Министерство инфраструктуры Украины, В мире, Польша
16:41 30.08.2022 (обновлено: 20:13 30.08.2022)
 
Польша и Украина решили построить трубопровод для транспортировки масла

Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительных масел

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Линия розлива растительного масла. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительных масел, сообщила канцелярия польского премьер-министра.
"Совет министров принял предложение министра сельского хозяйства и развития села о согласии Совета министров на заключение меморандума о взаимопонимании между министром сельского хозяйства и развития села Польской Республики, министром инфраструктуры Польской Республики, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством инфраструктуры Украины о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска", — отметили там.
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Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
В Варшаве рассчитывают, что реализация этого проекта "будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которые находятся под угрозой голода".
"Как следствие, это должно снизить миграционное давление в Европе", — заявили в канцелярии.
Киев и Варшава создадут рабочую группу, которая представит возможные маршруты прокладки трубопровода. Также она представит информацию о возможных приблизительных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что в основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.
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