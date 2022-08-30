https://ria.ru/20220830/maski-1813056488.html
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте - РИА Новости, 30.08.2022
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:41
2022-08-30T08:41
2022-08-30T08:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство Югры."Жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси", – говорится в сообщении.Уточняется, что руководителям различных организаций рекомендовано обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями правил личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также социальную дистанцию.Окружному департаменту здравоохранения рекомендовано обеспечить работу контакт-центров для приема обращений по поводу коронавируса и организовать оказание медпомощи на дому пациентам с признаками заболевания. Также рекомендуется обеспечить адресную доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.
https://ria.ru/20220824/maski-1811904525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Ханты-Мансийский автономный округ
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте
В Югре ввели рекомендательный масочный режим в помещениях и на общественном транспорте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство Югры.
"Жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси", – говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителям различных организаций рекомендовано обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями правил личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также социальную дистанцию.
Окружному департаменту здравоохранения рекомендовано обеспечить работу контакт-центров для приема обращений по поводу коронавируса и организовать оказание медпомощи на дому пациентам с признаками заболевания. Также рекомендуется обеспечить адресную доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.