https://ria.ru/20220830/maski-1813056488.html

Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте

Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте - РИА Новости, 30.08.2022

Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:41

2022-08-30T08:41

2022-08-30T08:41

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство Югры."Жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси", – говорится в сообщении.Уточняется, что руководителям различных организаций рекомендовано обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями правил личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также социальную дистанцию.Окружному департаменту здравоохранения рекомендовано обеспечить работу контакт-центров для приема обращений по поводу коронавируса и организовать оказание медпомощи на дому пациентам с признаками заболевания. Также рекомендуется обеспечить адресную доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.

https://ria.ru/20220824/maski-1811904525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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