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Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте - РИА Новости, 30.08.2022
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Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте - РИА Новости, 30.08.2022
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:41
2022-08-30T08:41
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коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство Югры."Жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси", – говорится в сообщении.Уточняется, что руководителям различных организаций рекомендовано обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями правил личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также социальную дистанцию.Окружному департаменту здравоохранения рекомендовано обеспечить работу контакт-центров для приема обращений по поводу коронавируса и организовать оказание медпомощи на дому пациентам с признаками заболевания. Также рекомендуется обеспечить адресную доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Ханты-Мансийский автономный округ
08:41 30.08.2022
 
Жителям Югры рекомендовали носить маски в помещениях и транспорте

В Югре ввели рекомендательный масочный режим в помещениях и на общественном транспорте

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧеловек в медицинской маске около электронного символа "евро"
Человек в медицинской маске около электронного символа евро - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Человек в медицинской маске около электронного символа "евро". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает правительство Югры.
"Жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси", – говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителям различных организаций рекомендовано обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями правил личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также социальную дистанцию.
Окружному департаменту здравоохранения рекомендовано обеспечить работу контакт-центров для приема обращений по поводу коронавируса и организовать оказание медпомощи на дому пациентам с признаками заболевания. Также рекомендуется обеспечить адресную доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.
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