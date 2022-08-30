https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html

СМИ: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона

СМИ: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона

Экс-президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности "любовной жизни" французского коллеги Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:04

в мире

франция

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности "любовной жизни" французского коллеги Эммануэля Макрона, утверждает издание Rolling Stone.В публикации, ссылающейся на два анонимных источника, говорится, что власти Франции осведомлены о высказываниях Трампа и пытаются узнать, в чем состоит компромат."Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики... Слова Трампа о "шалостях", якобы присущих Макрону, о которых знают "не так много людей", только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа на Макрона и правительство Франции", - написало издание.По его данным, один из документов, которые изъяли агенты ФБР в ходе недавнего обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго, озаглавлен как "Информация касательно президента Франции". Неясно, имеют ли бумаги отношения к личной жизни Макрона.

https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html

франция

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон