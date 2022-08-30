18:00 30.08.2022 (обновлено: 18:04 30.08.2022)
СМИ: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона
Rolling Stone: Трамп хвастался доверенным лицам, что знает о сексуальной жизни Макрона
© AFP 2022 / Ludovic MarinСупруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице. 2019 год
Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице. 2019 год
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности "любовной жизни" французского коллеги Эммануэля Макрона, утверждает издание Rolling Stone.
В публикации, ссылающейся на два анонимных источника, говорится, что власти Франции осведомлены о высказываниях Трампа и пытаются узнать, в чем состоит компромат.
"Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики... Слова Трампа о "шалостях", якобы присущих Макрону, о которых знают "не так много людей", только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа на Макрона и правительство Франции", - написало издание.
По его данным, один из документов, которые изъяли агенты ФБР в ходе недавнего обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго, озаглавлен как "Информация касательно президента Франции". Неясно, имеют ли бумаги отношения к личной жизни Макрона.
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