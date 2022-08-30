https://ria.ru/20220830/magate-1813089978.html

Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ

Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2022

Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ

Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:35

2022-08-30T11:35

2022-08-30T11:48

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россия

запорожская аэс

энергодар

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михаил ульянов (дипломат)

польша

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13 человек, среди них нет американцев и британцев, сообщает украинский телеканал "1+1"."Среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ, нет ни американцев, ни британцев... Россиян при этом тоже нет. Есть эксперты из Польши и Литвы. Есть граждане Сербии и Китая", - сообщает корреспондент украинского телеканала.По информации телеканала, в миссии есть также эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В таком дипломатическом, как считают в МАГАТЭ, и сбалансированном составе они в ближайшее время поедут осматривать ЗАЭС.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Как говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник, миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская аэс, энергодар, магатэ, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), польша, оон