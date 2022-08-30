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Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
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Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ
Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:35
2022-08-30T11:48
в мире
россия
запорожская аэс
энергодар
магатэ
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
польша
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13 человек, среди них нет американцев и британцев, сообщает украинский телеканал "1+1"."Среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ, нет ни американцев, ни британцев... Россиян при этом тоже нет. Есть эксперты из Польши и Литвы. Есть граждане Сербии и Китая", - сообщает корреспондент украинского телеканала.По информации телеканала, в миссии есть также эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В таком дипломатическом, как считают в МАГАТЭ, и сбалансированном составе они в ближайшее время поедут осматривать ЗАЭС.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Как говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник, миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html
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в мире, россия, запорожская аэс, энергодар, магатэ, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), польша, оон
В мире, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Польша, ООН
11:35 30.08.2022 (обновлено: 11:48 30.08.2022)
 
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ

Украинский канал "1+1": в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нет представителей Великобритании и США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13 человек, среди них нет американцев и британцев, сообщает украинский телеканал "1+1".
"Среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ, нет ни американцев, ни британцев... Россиян при этом тоже нет. Есть эксперты из Польши и Литвы. Есть граждане Сербии и Китая", - сообщает корреспондент украинского телеканала.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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По информации телеканала, в миссии есть также эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В таком дипломатическом, как считают в МАГАТЭ, и сбалансированном составе они в ближайшее время поедут осматривать ЗАЭС.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Как говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник, миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
В миреРоссияЗапорожская АЭСЭнергодарМАГАТЭЗапорожская областьМихаил Ульянов (дипломат)ПольшаООН
 
 
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