https://ria.ru/20220830/magate-1813089978.html
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ
Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:35
2022-08-30T11:35
2022-08-30T11:48
в мире
россия
запорожская аэс
энергодар
магатэ
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая собирается посетить Запорожскую АЭС, прибыла на Украину в составе 13 человек, среди них нет американцев и британцев, сообщает украинский телеканал "1+1"."Среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ, нет ни американцев, ни британцев... Россиян при этом тоже нет. Есть эксперты из Польши и Литвы. Есть граждане Сербии и Китая", - сообщает корреспондент украинского телеканала.По информации телеканала, в миссии есть также эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В таком дипломатическом, как считают в МАГАТЭ, и сбалансированном составе они в ближайшее время поедут осматривать ЗАЭС.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Как говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник, миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
россия
энергодар
запорожская область
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская аэс, энергодар, магатэ, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), польша, оон
В мире, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Польша, ООН
11:35 30.08.2022 (обновлено: 11:48 30.08.2022)
Британцы и американцы не входят в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщили СМИ
Украинский канал "1+1": в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нет представителей Великобритании и США