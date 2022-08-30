https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813180051.html

Лукашенко заявил, что "наелся" президентства

Лукашенко заявил, что "наелся" президентства - РИА Новости, 30.08.2022

Лукашенко заявил, что "наелся" президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за кресло и "наелся" президентства. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:28

2022-08-30T15:57

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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за кресло и "наелся" президентства. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже "наелся" президентства вот так", — рассказал глава государства во время совещания в Минске.По словам Лукашенко, у него "совсем нет проблемы" сохранить власть, тогда как собравшихся чиновников этот вопрос, наоборот, должен волновать.Ранее белорусский лидер рассказывал, что ему импонирует опыт Китая, где руководителя страны избирают на Всекитайском собрании народных представителей, и выразил сожаление, что при принятии обновленной конституции государства ее разработчики не рискнули предложить белорусам такой формат.Обновленная конституция Белоруссии вступила в силу 15 марта 2022 года в результате состоявшегося в феврале референдума, где 82,86 процента участников голосования высказались за внесение изменений в основной закон страны. Документ, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В конституции также появился раздел о Всебелорусском народном собрании, которое становится высшим представительным органом народовластия. Предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811917464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, китай