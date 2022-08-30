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Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией - РИА Новости, 30.08.2022
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Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией
Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией - РИА Новости, 30.08.2022
Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко отметил, что тот вносит большой вклад в развитие партнёрского... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:22
2022-08-30T12:27
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко отметил, что тот вносит большой вклад в развитие партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности", - говорится в поздравлении."Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в поздравлении.Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:22 30.08.2022 (обновлено: 12:27 30.08.2022)
 
Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией

Путин отметил вклад Лукашенко в партнерство для противостояния угрозам общей безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко отметил, что тот вносит большой вклад в развитие партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности", - говорится в поздравлении.
"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:10Союзное государство
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В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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