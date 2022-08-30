https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813104050.html

Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией

Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией - РИА Новости, 30.08.2022

Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко отметил, что тот вносит большой вклад в развитие партнёрского... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:22

2022-08-30T12:22

2022-08-30T12:27

в мире

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко отметил, что тот вносит большой вклад в развитие партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности", - говорится в поздравлении."Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в поздравлении.Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия