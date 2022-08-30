https://ria.ru/20220830/london-1813049552.html

В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину

В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину - РИА Новости, 30.08.2022

В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину

Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом во время знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщает полиция города. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:59

2022-08-30T05:59

2022-08-30T05:59

в мире

лондон

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом во время знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщает полиция города.Отмечается, что полиция ведет расследование преступления. Жертве был 21 год.Правоохранители также сообщают, что за прошедшие выходные во время проведения карнавала были арестованы 209 человек, в том числе за нападения, ношение оружия, владение наркотиками и другие нарушения.Как отмечает газета Daily Mail, также сообщалось о ряде других нападений с ножом.Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В последние годы карнавал посещают около миллиона гостей.Фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с резким ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.

https://rsport.ria.ru/20220718/proisshestviya-1803165268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лондон