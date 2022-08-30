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В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину - РИА Новости, 30.08.2022
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В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину
В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину - РИА Новости, 30.08.2022
В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину
Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом во время знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщает полиция города. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:59
2022-08-30T05:59
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом во время знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщает полиция города.Отмечается, что полиция ведет расследование преступления. Жертве был 21 год.Правоохранители также сообщают, что за прошедшие выходные во время проведения карнавала были арестованы 209 человек, в том числе за нападения, ношение оружия, владение наркотиками и другие нарушения.Как отмечает газета Daily Mail, также сообщалось о ряде других нападений с ножом.Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В последние годы карнавал посещают около миллиона гостей.Фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с резким ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.
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в мире, лондон
В мире, Лондон
05:59 30.08.2022
 
В Лондоне во время карнавала зарезали мужчину

В лондонском районе Ноттинг-Хилл во время карнавала зарезали мужчину

© AP Photo / Victoria Jones/PAЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Victoria Jones/PA
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом во время знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщает полиция города.
"В понедельник, 29 августа, около 20.00 служащие полиции получили информацию о нападении с ножом... (Раненого - ред.) увезли в больницу в западной части Лондона, где, несмотря на старания медперсонала, он скончался", - говорится в сообщении местных правоохранителей.
Отмечается, что полиция ведет расследование преступления. Жертве был 21 год.
Правоохранители также сообщают, что за прошедшие выходные во время проведения карнавала были арестованы 209 человек, в том числе за нападения, ношение оружия, владение наркотиками и другие нарушения.
Как отмечает газета Daily Mail, также сообщалось о ряде других нападений с ножом.
Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В последние годы карнавал посещают около миллиона гостей.
Фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с резким ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.
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