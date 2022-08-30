https://ria.ru/20220830/litva-1813165021.html
В Минтрансе Литвы оценили ситуацию с расчетами за калининградский транзит
В Минтрансе Литвы оценили ситуацию с расчетами за калининградский транзит - РИА Новости, 30.08.2022
В Минтрансе Литвы оценили ситуацию с расчетами за калининградский транзит
Литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября, заявил во вторник журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:59
2022-08-30T14:59
2022-08-30T15:08
экономика
литва
россия
калининградская область
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября, заявил во вторник журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка."И сейчас, и в ближайшее время будут банки, через которые осуществляются и будут осуществляться расчеты (за транзит в Калининград). Вопрос в том, будут ли банки работать с конкретными клиентами: может, с одними будут, а с другими нет", - приводит слова Скуодиса портал Lrytas.lt.Названия конкретных банков министр не привел.По словам Скуодиса, литовская служба расследования финансовых преступлений будет проверять каждую оплату и "здесь никаких проблем быть не должно".
https://ria.ru/20220830/mery-1813097431.html
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экономика, литва, россия, калининградская область, санкции в отношении россии
Экономика, Литва, Россия, Калининградская область, Санкции в отношении России
14:59 30.08.2022 (обновлено: 15:08 30.08.2022)
В Минтрансе Литвы оценили ситуацию с расчетами за калининградский транзит
Министр Скоудис: банки Литвы смогут проводить расчеты за калининградский транзит и дальше