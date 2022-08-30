https://ria.ru/20220830/likhach-1813259740.html

Лихач на Lexus зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и протащил его по дороге

Лихач на Lexus зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и протащил его по дороге - РИА Новости, 30.08.2022

Лихач на Lexus зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и протащил его по дороге

Водитель Lexus с фальшивыми номерами "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку стеклом авто – в итоге на лихача возбудили уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

происшествия

грозный

осаго

авто

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Водитель Lexus с фальшивыми номерами "прокатил" в Москве гаишника, зажав его руку стеклом авто – в итоге на лихача возбудили уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 29 августа водителя Lexus с подложными госномерами остановили сотрудники ДПС, однако мужчина отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, дал по газам. В результате второй сотрудник ДПС выстрелил по колёсам авто, после чего подозреваемый был задержан."Расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в ... "применении насилия в отношении представителя власти"... В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.Следователи уже допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъяли и отсмотрели видеоматериалы.Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не только ездил с фальшивыми госномерами, но и проехал на красный. При этом в автомобиле у фигуранта ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет."Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html

https://ria.ru/20220826/politsiya-1812292352.html

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происшествия, грозный, осаго, авто