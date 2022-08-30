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Курс доллара опустился до 60,29 рубля
Курс доллара опустился до 60,29 рубля - РИА Новости, 30.08.2022
Курс доллара опустился до 60,29 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника слабо подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 60,3 рубля, евро – около 60,2 рубля, следует из данных... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:06
2022-08-30T10:06
2022-08-30T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника слабо подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 60,3 рубля, евро – около 60,2 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 11 копеек, до 60,29 рубля, евро - на 22 копейки, до 60,20 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия - 8,726 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс доллара, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Курс доллара, Курс рубля
10:06 30.08.2022 (обновлено: 10:16 30.08.2022)
Курс доллара опустился до 60,29 рубля
Курс доллара в начале торгов опустился до 60,29 рубля, евро — до 60,20 рубля