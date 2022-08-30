https://ria.ru/20220830/kuba-1813190378.html
Умер сын Че Гевары Камило
Умер сын Че Гевары Камило - РИА Новости, 30.08.2022
Умер сын Че Гевары Камило
Скончался Камило Гевара, один из сыновей всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:01
2022-08-30T16:01
2022-08-30T16:01
в мире
куба
эрнесто "че" гевара
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скончался Камило Гевара, один из сыновей всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."С глубокой печалью мы прощаемся с Камило, сыном Че, который продвигал его идеи, будучи руководителем Центра Че, который хранит часть выдающегося наследия его отца. Обнимаем его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью", - написал Диас-Канель в своем аккаунте в Twitter.Камило Геваре было 60 лет.Эрнесто Че Гевара (1928–1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.
https://ria.ru/20190105/1548831907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, эрнесто "че" гевара
В мире, Куба, Эрнесто "Че" Гевара
Умер сын Че Гевары Камило
Президент Кубы сообщил о смерти сына революционера Че Гевары Камило
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скончался Камило Гевара, один из сыновей всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"С глубокой печалью мы прощаемся с Камило, сыном Че, который продвигал его идеи, будучи руководителем Центра Че, который хранит часть выдающегося наследия его отца. Обнимаем его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью", - написал Диас-Канель в своем аккаунте в Twitter.
Камило Геваре было 60 лет.
Эрнесто Че Гевара (1928–1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы
. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.