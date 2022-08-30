https://ria.ru/20220830/kuba-1813190378.html

Умер сын Че Гевары Камило

Умер сын Че Гевары Камило - РИА Новости, 30.08.2022

Умер сын Че Гевары Камило

Скончался Камило Гевара, один из сыновей всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:01

2022-08-30T16:01

2022-08-30T16:01

в мире

куба

эрнесто "че" гевара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813188218_0:59:3077:1790_1920x0_80_0_0_10b2dbd9a58ef22dd9476e53c53f522b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Скончался Камило Гевара, один из сыновей всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."С глубокой печалью мы прощаемся с Камило, сыном Че, который продвигал его идеи, будучи руководителем Центра Че, который хранит часть выдающегося наследия его отца. Обнимаем его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью", - написал Диас-Канель в своем аккаунте в Twitter.Камило Геваре было 60 лет.Эрнесто Че Гевара (1928–1967) - один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. От двух жен - перуанки Ильды Гадеа и кубинки Алейды Марч Торрес - у Гевары родились пять детей: три дочери и два сына.

https://ria.ru/20190105/1548831907.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, эрнесто "че" гевара