https://ria.ru/20220830/kub-bla-1813046305.html

"Калашников": беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение

"Калашников": беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение - РИА Новости, 30.08.2022

"Калашников": беспилотник "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение

Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ" успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение российской армии,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:04

2022-08-30T03:04

2022-08-30T12:16

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ" успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение российской армии, заявил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.Лепин назвал основными задачами боеприпаса уничтожение живой силы противника, нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники."Именно над решением этих задач работают наши специалисты по БЛА. Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом "КУБ-БЛА" в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию", — отметил гендиректор "Калашникова".О том, что беспилотники "КУБ" успешно прошли госиспытания, в декабре прошлого года сообщал РИА Новости источник, близкий к Минобороны. Он говорил, что серийные поставки в войска запланированы на 2022 год.При этом в мае Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "КУБ". Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, удар был нанесен в районе села Подгорное."КУБ" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.

https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812241542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/bpla-1809524803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия