https://ria.ru/20220830/krym-1813206162.html
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым - РИА Новости, 30.08.2022
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал преступным заявление Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:42
2022-08-30T16:42
2022-08-30T16:42
в мире
украина
республика крым
госдума рф
михаил шеремет
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал преступным заявление Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и прилегающую акваторию.Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что Украина вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива."Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого взорвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - сказал Шеремет.При этом депутат подчеркнул, что всерьез воспринимать заявления Зеленского, который привык играть на публику, разбрасываясь высокопарными словами, не стоит.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220825/krym-1811975938.html
https://ria.ru/20220825/krym-1812001225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым, госдума рф, михаил шеремет, владимир зеленский
В мире, Украина, Республика Крым, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым
Депутат Госдумы Шеремет назвал заявление Зеленского о намерении захватить Крым преступным
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал преступным заявление Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и прилегающую акваторию.
Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что Украина
вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР
и ДНР
), Запорожской, Херсонской областей
, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей
от Змеиного до Керченского пролива
.
"Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого взорвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - сказал Шеремет.
При этом депутат подчеркнул, что всерьез воспринимать заявления Зеленского, который привык играть на публику, разбрасываясь высокопарными словами, не стоит.
"Зеленский – это очередной украинский пустозвон", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".