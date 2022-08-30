https://ria.ru/20220830/krym-1813206162.html

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым - РИА Новости, 30.08.2022

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о намерении захватить Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал преступным заявление Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:42

2022-08-30T16:42

2022-08-30T16:42

в мире

украина

республика крым

госдума рф

михаил шеремет

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал преступным заявление Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и прилегающую акваторию.Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что Украина вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива."Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого взорвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - сказал Шеремет.При этом депутат подчеркнул, что всерьез воспринимать заявления Зеленского, который привык играть на публику, разбрасываясь высокопарными словами, не стоит.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220825/krym-1811975938.html

https://ria.ru/20220825/krym-1812001225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, республика крым, госдума рф, михаил шеремет, владимир зеленский